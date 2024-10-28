В Україні завершилась люстрація: Посадовців часів Януковича можна вільно призначати на посади

Завершився строк дії обмежень, передбаченних законом "Про очищення влади" (люстрацію).

Про це свідчать норми закону №1682-VII, який набрав чинності 16 жовтня 2014 року, повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради.

Згідно із документом, протягом десяти років з дня набрання цим законом чинності заборонялося призначати на посади в органах влади осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Реєстр люстрованих осіб востаннє оновлювався 2 липня, на той час у ньому залишалося менше 600 прізвищ.

У 2020 році на той час представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський заявляв, що Конституційний Суд має визнати закон про люстрацію неконституційним. Після цього, за його словами, парламент мав би внести зміни до законодавства, щоб "заповнити прогалини" у правовому врегулюванні люстрації. Але досі КСУ не ухвалив такого рішення.

Веніславський також пояснював недосконалістю закону призначення Володимиром Зеленським на посаду заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який обіймав керівні посади у Міністерстві внутрішніх справ часів Януковича.

Окрім топпосадовців, під люстрацію потрапила ціла низка керівників правоохоронних органів різних рівнів, значна частина з них уникла передбачених законом обмежень завдяки рішенням судів. Зокрема, колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова підтверджувала, що звільнені під час люстрації і реформи прокуратури прокурори поновлюються на посаді через суд і отримують величезні компенсації.

"Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, в які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі", – розповідала Венедіктова у вересні 2021 року.

Тоді ж міністр юстиції Денис Малюська анонсував законопроєкт про збереження механізму люстрації в Україні, який передбачав би звуження сфери застосування цього механізму, але його так і не розглянули.