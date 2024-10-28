БЕБ вилучило нелегально ввезені з ЄС електронні сигарети на 15 мільйонів. ФОТОрепортаж

Бюро економічнї безпеки у Львівській області припинило розповсюдження контрафактних підакцизних товарів на території Івано-Франківщини та Київщини.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Слідством встановлено, що група осіб організувала переміщення електронних сигарет у пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться на території однієї з країн Європейського Союзу.

Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали в групах у Telegram. Замовлення кінцевим споживачам відправлялося поштою.

Детективи БЕБ провели обшуки на території Київської та Івано-Франківської областей. У результаті обшуків в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів співробітники БЕБ вилучили понад 27 тис. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 15 млн грн, додали у БЕБ.

Минулого тижня детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області виявили велику партію незаконно ввезених в Україну електронних сигарет.

Орієнтовна вартість вилучених тоді підакцизних товарів, за оцінкою БЕБ, становить понад 11 млн грн.







