Бюджетний комітет Ради підтримав збільшення видатків на зарплати прокурорів на 3 мільярди, – депутат Железняк

Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", якими пропонувалося відмовитися від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що таке рішення підтримали 14 членів комітету, 4 – утрималися, ще один проголосував проти.

"За наполяганням депутатів з профільного комітету та першого заступника генпрокурора пана Хоменко та голови Ради прокурорів, ️Бюджетний комітет все ж таки відхилив поправку, яка прибирає збільшення прокурорам зарплат на майже 3 млрд грн. Це підвищення на 37%... По факту, Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році", – написав Железняк.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що проєкт державного бюджету на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет Міністрів законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Основні соціальні показники в бюджеті на наступний рік уряд залишив без змін:

мінімальна зарплата – 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;

прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;

прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;

прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Верховна Рада 20 вересня почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік": до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.