Автомобіль, квартира та 53 земельні ділянки: Експосадовця Сил логістики ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення на 56 мільйонів

Колишнього посадовця Сил логістики Збройних Сил України судитимуть за незаконне збагачення на 56 млн грн та декларування недостовірної інформації.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування Сил логістики ЗСУ за фактами незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що експосадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, незаконно набув активів на суму майже 56 млн грн.

Зокрема, йдеться про автомобіль Toyota 2022 року випуску, квартиру в Києві, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2 022 кв. м, 53 земельних ділянки у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

"Крім цього, обвинувачений умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. У щорічній декларації за 2022 рік він відобразив готівкові кошти на загальну суму понад 2 млн грн", – додали в Оісі генпрокурора.

При цьому, згідно з офіційними даними про доходи експосадовця та членів його сімї, а також їхні витрати, він не міг заощадити вказані кошти.

На незаконно набуті активи судом накладено арешт.

Раніше стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру в незаконному збагаченні чинній народній депутатці від "Слуги народу" Ірині Кормишкіній за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав для Кормишкіної запобіжний захід у вигляді особистої поруки.