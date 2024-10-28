НБУ підписав дві угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією. Що передбачено?

Національний банк України та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали два нові договори про співпрацю з метою розширити доступ малого та середнього бізнесу до фінансування, а також підтримати економічне відновлення України.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Співробітництво між Нацбанком та IFC відбуватиметься в двох сферах: розвиток цифрових фінансових послуг та створення інфраструктури для роботи з урегулювання проблемних активів (ARC).

У межах першого договору Нацбанк та IFC домовилися спільно працювати над подальшим розвитком екосистеми цифрових фінансових послуг в Україні, враховуючи досвід попередньої успішної співпраці між інституціями.

Ключові ініціативи у цьому напрямі включають:

стимулювання інновацій через відкритий банкінг,

підвищення фінансової інклюзії через просування фінансових послуг агентськими банківськими каналами,

заохочення бізнесу до впровадження інноваційних фінансових послуг із використанням регуляторної платформи НБУ ("пісочниці"),

підтримку зростання обсягів безготівкових операцій.

Очікується, що такі зміни посилять конкуренцію в банківському секторі, поліпшать пропозицію фінансових послуг, сприятимуть розвитку безготівкової економіки та наближенню фінсового сектору України до європейських стандартів.

У межах другого договору НБУ та IFC планують працювати над вирішенням проблеми непрацюючих кредитів і створити в Україні правову базу для заснування компаній з урегулювання проблемних активів. Таких компаній наразі немає у фінансовому секторі України. Очікується, що вони зможуть відіграти важливу роль в управлінні NPL та залученні приватних інвестицій.

Як зазначається, за допомогою ефективного врегулювання непрацюючих кредитів ARC можуть допомогти зменшити загальну кількість NPL, що посилить стійкість банківського сектору.

Партнерство з ARC допоможе зменшити ризики для банків та інших фінансових установ, щоб вони могли і далі нарощувати кредитування. Договір передбачає законодавчі реформи, навчальні ініціативи, семінари тощо.

Від лютого 2022 року IFC, яка є членом групи Світового банку, інвестувала в Україну $1,6 млрд, зокрема понад $1,1 млрд із власного рахунку та $530 млн мобілізованих коштів. Це більш ніж удвічі перевищує середньорічний обсяг фінансування з боку IFC до повномасштабного вторгнення.

Така підтримка є частиною пакету заходів групи Світового банку. На сьогодні вона мобілізувала понад $47 млрд у вигляді екстреного фінансування, включно з допомогою від партнерів.