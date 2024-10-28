НБУ підписав дві угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією. Що передбачено?
Національний банк України та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали два нові договори про співпрацю з метою розширити доступ малого та середнього бізнесу до фінансування, а також підтримати економічне відновлення України.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Співробітництво між Нацбанком та IFC відбуватиметься в двох сферах: розвиток цифрових фінансових послуг та створення інфраструктури для роботи з урегулювання проблемних активів (ARC).
У межах першого договору Нацбанк та IFC домовилися спільно працювати над подальшим розвитком екосистеми цифрових фінансових послуг в Україні, враховуючи досвід попередньої успішної співпраці між інституціями.
Ключові ініціативи у цьому напрямі включають:
- стимулювання інновацій через відкритий банкінг,
- підвищення фінансової інклюзії через просування фінансових послуг агентськими банківськими каналами,
- заохочення бізнесу до впровадження інноваційних фінансових послуг із використанням регуляторної платформи НБУ ("пісочниці"),
- підтримку зростання обсягів безготівкових операцій.
Очікується, що такі зміни посилять конкуренцію в банківському секторі, поліпшать пропозицію фінансових послуг, сприятимуть розвитку безготівкової економіки та наближенню фінсового сектору України до європейських стандартів.
У межах другого договору НБУ та IFC планують працювати над вирішенням проблеми непрацюючих кредитів і створити в Україні правову базу для заснування компаній з урегулювання проблемних активів. Таких компаній наразі немає у фінансовому секторі України. Очікується, що вони зможуть відіграти важливу роль в управлінні NPL та залученні приватних інвестицій.
Як зазначається, за допомогою ефективного врегулювання непрацюючих кредитів ARC можуть допомогти зменшити загальну кількість NPL, що посилить стійкість банківського сектору.
Партнерство з ARC допоможе зменшити ризики для банків та інших фінансових установ, щоб вони могли і далі нарощувати кредитування. Договір передбачає законодавчі реформи, навчальні ініціативи, семінари тощо.
Від лютого 2022 року IFC, яка є членом групи Світового банку, інвестувала в Україну $1,6 млрд, зокрема понад $1,1 млрд із власного рахунку та $530 млн мобілізованих коштів. Це більш ніж удвічі перевищує середньорічний обсяг фінансування з боку IFC до повномасштабного вторгнення.
Така підтримка є частиною пакету заходів групи Світового банку. На сьогодні вона мобілізувала понад $47 млрд у вигляді екстреного фінансування, включно з допомогою від партнерів.
