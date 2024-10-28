Комітет Ради схвалив законопроєкт про держбюджет на 2025 рік. Які зміни пропонують депутати?

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік" для розгляду у першому читанні.

Депутати розглянуть його у сесійній залі найближчими днями, повідомила голова Комітету Роксолана Підласа ("Слуга народу") на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, ключові зміни, які Комітет пропонує уряду внести до проєкту державного бюджету за підсумками розгляду пропозицій народних депутатів:

усі джерела наповнення Дорожнього фонду (43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед, потреби національної безпеки та оборони,

щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування,

виключити пропозицію перевести рахунки лікарень до Казначейства,

запровадити гредову систему оплати праці для Апарату Верховної Ради з 1 квітня 2025 року;

обмежити виплату пенсій "чорнобильцям" та доплат непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення: їх отримуватимуть лише ті, хто жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Це дозволить зменшити виплати на 15 млрд грн;

переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення;

розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони;

розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги;

визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсної дотації з з місцевих бюджетів, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, водночас Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", якими пропонувалося відмовитися від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури на 37% або майже на 3 мільярди гривень.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що проєкт державного бюджету на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет Міністрів законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Основні соціальні показники в бюджеті на наступний рік уряд залишив без змін:

мінімальна зарплата – 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;

прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;

прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;

прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Верховна Рада 20 вересня почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік": до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.