Споживання електроенергії знижується, але вранці та ввечері є дефіцит, – Укренерго

Енергетики фіксують зниження споживання електроенергії в Україні через сонячну погоду у більшості областей. Водночас у ранкові та вечірні години в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, сьогодні, 29 жовтня, станом на 9:30, споживання було на 3,4% нижчим, ніж попереднього дня. Це пояснюється менш хмарною погодою у більшості регіонів та, відповідно, вищою ефективністю роботи побутових сонячних електростанцій.

Днем раніше, 28 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня – у п’ятницю, 25 жовтня.

Як нагадують в "Укренерго", наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Через це у години максимального споживання вранці та увечері в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Тож, енергетики закликають громадян користуватись потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 9:00 до 15:00.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

електроенергія (4373) Укренерго (2042)
С выходных похолодание,так что опять нас электрики загонят на темную сторону.
29.10.2024 11:13 Відповісти
Может пора вжучить тех кто вечерами включает на подзарядку свои електромобили что аж на всей улице свет гаснет. Какой дебил вообще принял закон о бестаможенном льготном ввозе електромобилей когда в стране война и енергетический колапс
29.10.2024 11:30 Відповісти
Щоденник спостережень за природою блд...

Зараз квцапня пару раз влупашить і весь опломб Галущенківських "енергетиків" злетить, як бабусина штікатурка.

І почнуться улюблені всіма віялові відключення...
29.10.2024 11:45 Відповісти

