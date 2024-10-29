Philip Morris закриє два заводи в Німеччині через падіння попиту на сигарети в Європі

Тютюнова компанія Philip Morris закриє два заводи в Німеччині через стабільне скорочення попиту на сигарети в Європі.

Про це повідомляє Bild із посиланням на заяву компанії, передає LIGA.net.

Як повідомляється, виробництво на фабриці з обробки тютюну в Берліні зупиниься в першій половині 2025 року. У Дрездені, де з 2019 року вироблявся тютюн для самостійного скручування цигарок, фабрику закриють до середини 2025 року.

Скоротять 372 співробітників, із яких близько 270 працюють на дрезденському підприємстві.

Втім, Philip Morris пообіцяв запропонувати "справедливі рішення" для всіх працівників, які будуть звільнені.

Як пише видання, рішення Philip Morris відображає зміни в тютюновій індустрії: попит на традиційні сигареи знижується, і компанії адаптуються до нових умов ринку.

Минулого року голова німецького підрозділу Philip Morris Маркус Ессінг в інтерв'ю Bild заявляв, що компанія взагалі збирається в майбутньому відмовитися від виробництва традиційних сигарет, які втрачають популярність.

У травны цього року повыдомлялося, що Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн.