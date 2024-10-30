Канада надасть Україні $3,7 мільярда за рахунок заморожених російських активів

Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки".

Про це заявила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, передає Укрінформ.

"Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України, й ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення: 5 млрд канадських доларів", – повідомила Фріланд, коментуючи консенсус держав G7 стосовно процедури надання Україні $50 млрд позики із заморожених російських активів.

Фріланд зазначила, що негайно після початку російського повномасштабного вторгнення до України, Канада та союзники заморозили близько $280 млрд суверенних коштів Росії.

"Усі держави-члени "Групи семи" погодилися, що суверенні кошти РФ залишатимуться замороженими, поки Росія не заплатить за збитки, яких вона продовжує завдавати Україні", – підкреслила Фріланд.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому президент Росії Владімір Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".