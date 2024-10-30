FT: Україна та Росія домовляються про припинення ударів по енергетиці. На Банковій і в Кремлі заперечують (оновлено)

Україна та Росія ведуть попередні перемовини про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає Радіо Свобода.

Зокрема, Київ хоче відновити переговори за посередництва Катару, які були близькі до укладання угоди в серпні, але були зірвані вторгненням України в Курську область РФ, повідомили співрозмовники видання, серед яких і українські високопосадовці.

"Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об’єктів", – сказав дипломат, який поінформував про переговори.

За словами українського високопосадовця, Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в останні тижні в межах домовленостей, досягнутих між їхніми розвідувальними службами.

Але колишній високопоставлений кремлівський чиновник, поінформований про переговори зазначає, що Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війькові не витіснять сили України з Курської області.

За словами українського високопосадовця, Україна, тим не менш, планує продовжувати завдавати ударів по цілях, включаючи нафтопереробні заводи, щоб примусити Росію до переговорів. Він зауважив, винятком можливостей дальнього удару, які дозволяють Києву вражати енергетичні об'єкти і військові об'єкти на території Росії, "у нас не так багато важелів для того, щоб [змусити росіян] до переговорів".

Офіційно і у Києві, і у Москві відновлення переговорів за посередництва Катару заперечують.

Радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк заявив, що він вже четвертий раз чує про "переговори за посередництвом Катару" щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах. Але водночас Росія підвищує градус ескалації: проводить ядерні навчання, закуповує ракети в інших країн та залучає живу силу з Північної Кореї.

"Ну трошки дивна логіка. Ну, як завжди, коли ми читаємо десь в західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, для мене завжди незрозуміло, а на підставі якої логіки вони про це говорять? Тобто чому Росія має відмовитися від типу війни, яку вона веде, якщо вона не вміє по-іншому воювати?", – зауважив Подоляк у коментарі РБК-Україна.

На питання про те, чи потрібен комусь цей "вкид", Подоляк сказав: "Потрібен" й попередив, що "вкиди" лише продовжуватимуться.

Раніше публікацію FT назвав "вкидом" і речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Зараз дуже багато "вкидів", які не мають жодного стосунку до реалій. Навіть найбільші видання не гребують тим, ці "вкиди" здійснюють, ось такі публікації випускають", – сказав Пєсков.

Я повідомлялося, енергосистема України за час весняних обстрілів з боку Росії втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії.