Рада підтримала реформу Рахункової палати. Цього вимагали МВФ та США

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів.

У документі передбачені наступні новації:

  • конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;
  • політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
  • скорочення членів з 13-ти до 11-ти ;
  • надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;
  • зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;
  • приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
  • створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати у першому читанні у вересні. 

Напередодні Верховна Рада відмовилась ухвалити за основу проєкт закону, який дозволяв приховувати кошториси будівництва об'єктів для захисту критичної інфраструктури.

Топ коментарі
+4
Стоп, стоп.... Як можуть США і МВФ вимагати у незалежної країни?!
показати весь коментар
30.10.2024 11:03 Відповісти
+4
Хто платить, той і музику замовляє. Якщо гордий - не танцюй, але тоді шукай харчі деінде.
показати весь коментар
30.10.2024 11:05 Відповісти
+4
Криворіжську Піщанську на*** з Рахункової палати.
показати весь коментар
30.10.2024 11:09 Відповісти
Якщо в "еліти" суспільства пррбилась лише погань, то потрібна допомога та досвід від демократичних держав, щоб почати реформи з голови
показати весь коментар
30.10.2024 11:11 Відповісти
Так ось ти яке, сєвєрний алєнь "внєшнєє управлєніє"...
показати весь коментар
30.10.2024 11:37 Відповісти
Ты : простой наивняк, или ипсовик - а может и то и другое.
Первое - "простота хуже воровства"
Второе - ....... (3-х этажная МАТовая конструкция.
показати весь коментар
30.10.2024 17:07 Відповісти
Експерти по зраді, поясніть, як підконтрольні росії аппаратчікі могли допустити подібне рішення? Особливо ось це:
конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати
Ето жє внєшнєє управлєніє Госдєпа!
показати весь коментар
30.10.2024 11:04 Відповісти
Це х**ло-боти переживають за "внєшнєє управлєніє" чи просто іронія ?
показати весь коментар
30.10.2024 11:11 Відповісти
конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати
Теоретично, зєлєні тепер не зможуть без згоди "міжнародних експертів" пропхати своїх людей.
Головне тут - щоб "міжнародні експерти" не виявились пов'язаними з правлячими партіями Угорщини чи Словаччини, або з німецькою "альтернативою".
показати весь коментар
30.10.2024 11:18 Відповісти
судьї експерти хто"?
показати весь коментар
30.10.2024 11:40 Відповісти
А доступ до зелених і не тільки офшорів буде? Якщо ні, то це чергова показуха.
показати весь коментар
30.10.2024 11:21 Відповісти
При чем здесь это? Это другая тема.
показати весь коментар
30.10.2024 17:13 Відповісти
Геращенко Ірина-

ВР вцілому прийняла скандальний законопроєкт "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів України #10044-д

Це дійсно наші євроінтеграційні зобовʼязання, від прийняття цього закону залежить й отримання великого пакету допомоги в 66 млрд грн. Цей закон- умова для отримання бюджетної допомоги від США та МВФ.

Але цим законопроєктом не досягається незалежність Рахункової. При цьому втричі підвищують зарплати її членам, до 300-500 тисяч грн на місяць!

Заявлена мета законопроєкту - удосконалити діяльність Рахункової палати відповідно до міжнародних стандартів та усунути проблеми в державному контролі, враховуючи рекомендації міжнародних партнерів.

Ключові нововведення:
• Зменшення кількості членів Рахункової палати з 13 до 11.
• Запровадження прозорого конкурсу для відбору нових членів з участю міжнародних експертів.
• Розширення повноважень Рахункової палати на аудит коштів місцевих бюджетів і державних підприємств.
• Встановлення чітких процедур для розгляду звітів Рахункової палати парламентом.
• Посилення фінансової незалежності Рахункової палати.

Проте є суттєві ризики. Контроль за коштами місцевих бюджетів і державних підприємств суперечить Конституції.

Також є недоліки в формуванні дорадчої групи експертів, зокрема відсутність вимог до їх кваліфікації та недостатньо визначені права та обов'язки. Конкурсний відбір має тривати 4 місяці, що може бути замало для якісної підготовки.

Й залишається величезний ризик політичного впливу на Рахункову палату через механізми призначення і звільнення її членів та керівника.

Законопроєкт в такому вигляді підтримали 240 депутатів. Голосами слуг і ОПЗЖ
показати весь коментар
30.10.2024 11:24 Відповісти
Контроль за коштами місцевих бюджетів і державних підприємств суперечить Конституції.
У нас вже давно працюють речі, які суперечать Конституції. Переживемо і цю дрібницю.
залишається величезний ризик політичного впливу на Рахункову палату через механізми призначення і звільнення її членів та керівника
В той самий час
конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати
Тоді ризик є у блокуванні роботи Палати, коли міжнародним експертам постійно підсовують зєлєнє лайно, яке ті, природно, відфутболюють назад. Відповідно, склад Палати так і не формується.
показати весь коментар
30.10.2024 11:32 Відповісти
"...експертам постійно підсовують зєлєнє лайно..."
"У мєня для вас другіх пісатєлєй члєнов і члєніх 'нєт!"
показати весь коментар
30.10.2024 11:46 Відповісти
"до 300-500 тисяч грн на місяць" - не повинно бути таких зарплат...
показати весь коментар
30.10.2024 11:41 Відповісти
В зе пояснення одне і універсальне-"Це все вимога єс для євтоінтеграцвї!"
показати весь коментар
30.10.2024 11:49 Відповісти
не треба зе-зе..
МВФ вимагала прибрати з рахункової палати куму ЗЕ
показати весь коментар
30.10.2024 11:24 Відповісти
И что,в стране найдется работничек,который устоит перед миллионными хабарями? Да никогда,тем более под законом,по которому можно официально откупиться.
показати весь коментар
30.10.2024 11:51 Відповісти
ахахахахахахахахахаха, дуже смішно))
показати весь коментар
30.10.2024 12:02 Відповісти
Таке враження, що більшість читати не вміють.

// конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати

// політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
показати весь коментар
30.10.2024 12:30 Відповісти
Вимагає, а поставили свою без конкурсів, без знання мови.
показати весь коментар
30.10.2024 15:05 Відповісти

