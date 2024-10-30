Рада підтримала реформу Рахункової палати. Цього вимагали МВФ та США
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 240 нардепів.
У документі передбачені наступні новації:
- конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;
- політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
- скорочення членів з 13-ти до 11-ти ;
- надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;
- зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;
- приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
- створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.
Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати у першому читанні у вересні.
Напередодні Верховна Рада відмовилась ухвалити за основу проєкт закону, який дозволяв приховувати кошториси будівництва об'єктів для захисту критичної інфраструктури.
ВР вцілому прийняла скандальний законопроєкт "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів України #10044-д
Це дійсно наші євроінтеграційні зобовʼязання, від прийняття цього закону залежить й отримання великого пакету допомоги в 66 млрд грн. Цей закон- умова для отримання бюджетної допомоги від США та МВФ.
Але цим законопроєктом не досягається незалежність Рахункової. При цьому втричі підвищують зарплати її членам, до 300-500 тисяч грн на місяць!
Заявлена мета законопроєкту - удосконалити діяльність Рахункової палати відповідно до міжнародних стандартів та усунути проблеми в державному контролі, враховуючи рекомендації міжнародних партнерів.
Ключові нововведення:
• Зменшення кількості членів Рахункової палати з 13 до 11.
• Запровадження прозорого конкурсу для відбору нових членів з участю міжнародних експертів.
• Розширення повноважень Рахункової палати на аудит коштів місцевих бюджетів і державних підприємств.
• Встановлення чітких процедур для розгляду звітів Рахункової палати парламентом.
• Посилення фінансової незалежності Рахункової палати.
Проте є суттєві ризики. Контроль за коштами місцевих бюджетів і державних підприємств суперечить Конституції.
Також є недоліки в формуванні дорадчої групи експертів, зокрема відсутність вимог до їх кваліфікації та недостатньо визначені права та обов'язки. Конкурсний відбір має тривати 4 місяці, що може бути замало для якісної підготовки.
Й залишається величезний ризик політичного впливу на Рахункову палату через механізми призначення і звільнення її членів та керівника.
Законопроєкт в такому вигляді підтримали 240 депутатів. Голосами слуг і ОПЗЖ
У нас вже давно працюють речі, які суперечать Конституції. Переживемо і цю дрібницю.
залишається величезний ризик політичного впливу на Рахункову палату через механізми призначення і звільнення її членів та керівника
В той самий час
конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати
Тоді ризик є у блокуванні роботи Палати, коли міжнародним експертам постійно підсовують зєлєнє лайно, яке ті, природно, відфутболюють назад. Відповідно, склад Палати так і не формується.
"У мєня для вас другіх
пісатєлєйчлєнов і члєніх 'нєт!"
МВФ вимагала прибрати з рахункової палати куму ЗЕ
// конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати
// політична та фінансова незалежність Рахункової палати;