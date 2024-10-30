Рада підтримала реформу Рахункової палати. Цього вимагали МВФ та США

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів.

У документі передбачені наступні новації:

конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;

політична та фінансова незалежність Рахункової палати;

скорочення членів з 13-ти до 11-ти ;

надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;

зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;

приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;

створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати у першому читанні у вересні.

Напередодні Верховна Рада відмовилась ухвалити за основу проєкт закону, який дозволяв приховувати кошториси будівництва об'єктів для захисту критичної інфраструктури.