Хакери атакують бухгалтерів українських підприємств. Маскуються під податківців

Команда CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що зловмисники розсилають електронні листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби України.

Зокрема, листи містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс, на якому розміщений архів. Відкриття його вмісту призведе до встановлення на компʼютері шкідливої програми, яка надає зловмисникам віддалений доступ до нього.

"Описана активність є фінансово мотивованою та здійснюється угрупуванням UAC-0050. В зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування", – попереджають у Держспецзв’язку.

Фахівці зазначають, що у деяких випадках, від моменту ураження до моменту викрадення коштів може проходити не більше години.

Як повідомлялося, в Україні створять центр обміну й аналізу інформації про кіберзагрози з використанням найкращих європейських практик, зокрема за моделлю ISAC.