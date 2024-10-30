БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У "Prozorro.Продажі" запустили пілотний проєкт факторингу для малого та середнього бізнесу. Що він передбачає?

В Україні запустили пілотний проєкт сервісу факторингу

В Україні розпочав роботу пілотний проєкт сервісу факторингу, призначений для розв'язання проблеми касових розривів та надання малим і середнім підприємствам альтернативного джерела фінансування для операційної діяльності. 

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Проєкт розроблений сервісом "Prozorro.Продажі" за підтримки Мінекономіки та є частиною реалізації Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року.

Завдяки факторингу підприємці, які беруть участь у державних закупівлях, можуть швидко отримувати кошти без застави.

На відміну від кредиту факторинг не потребує окремої застави та дозволяє отримати кошти за виконане постачання на підставі лише документів про виконання контракту, таким чином факторинг допоможе розвивати економіку та реалізовувати стратегію підтримки малих та середніх підприємств Міністерства економіки України.

Наразі обсяг ринку публічних закупівель становить 10-20 млрд грн на рік, із яких факторинг є важливим інструментом щонайменше для 3-5%. Ще 11-23 млрд грн складає ринок приватних закупівель, для яких згодом сервіс факторингу також стане доступний.

Партнерами проєкту стали "Ощадбанк", ПУМБ, UGB ("Укргазбанк") та "Укрпошта".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про "прозоре будівництво", за яким замовники публікуватимуть ціни будматеріалів у Prozorro.

малий бізнес (176) Мінекономрозвитку (2061) Prozorro (1823) закупівлі (2740)
Хоч у вашій паралельній Україні фсьо харашо!
30.10.2024 17:57 Відповісти
Скоро сузилями Зельоних, та старанняями Гетьманцева, працюючих легально будуть нагороджувати державними преміями. За незламність.
30.10.2024 18:16 Відповісти
Написано гарно, але відчуття та досвід говорить одне, що це якась падляна від зєрмачні.
30.10.2024 18:40 Відповісти

