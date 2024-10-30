Індійські банки відмовляються обслуговувати торгівлю з Росією слідом за банками з Туреччини та Китаю
Індійські банки побоюються обслуговувати розрахунки з російськими компаніями через загрозу вторинних санкцій США.
Про це розповів російський посол в Індії Денис Аліпов, передає Bloomberg.
За його словами, індійські банки, які мають контакти із США, "стурбовані вторинними санкціями".
Російський посол висловив сподівання, що цю проблему вдасться вирішити на рівні БРІКС, куди входять РФ та Індія.
"Необхідно, щоб Росія, Китай, Індія, Південна Африка... мали рівне право голосу щодо глобальних економічних питань", – сказав Аліпов.
Заява російського посла пролунала у той час, коли уряди двох країн готуються до зустрічі на рівні міністрів, яка має відбутися у листопаді, зауважує Bloomberg. Під час неї сторони планують обговорити двосторонні зв’язки, а також заходи щодо збільшення торгівлі.
"Ми сподіваємося, що розуміння серед банківської спільноти Індії зростатиме", – додав Аліпов.
Двостороння торгівля між Індією та Росією досягла свого піку у фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року, і досягла $65,7 мільярда. Однак їй притаманний значний дисбаланс: Індія імпортувала російських товарів на понад $60 мільярдів, переважно, завдяки купівлі нафти зі знижками. Водночас індійський експорт до Росії становив лише $4,26 мільярда. Через це російські експортери стикаються з труднощами при виведенні коштів з Індії.
Читайте також: Санкції працюють: Російські пропагандисти підтвердили блокування розрахунків через банки Туреччини
Як повідомлялося, для вирішення цієї проблеми російська влада запропонувала Індії використати свою заміну SWIFT – "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФС). Індійська влада офіційно цю пропозицію не коментувала.
Крім того, для вирішення проблем з платежами російський диктатор Путін сподівався домовитися про створення альтернативи SWIFT на саміті БРІКС, що відбувся в Казані.
Проте зацікавити лідерів БРІКС Кремлю не вдалось. У підсумковій декларації саміту вони погодилися лише "обговорити" та "вивчити" російську пропозицію, а за підсумками двосторонніх переговорів ні голова КНР Сі Цзіньпін, ні президент Туреччини Реджеп Ердоган не повідомили рішення, яке б розблокувало банківські платежі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
------
а не мають мабуть все одно...
Але об'єм висмоктан скоріш за все...з пальця ,у кращому разі
Бо якби було все так як ти говориш не було б
Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
Зайди в Гугл і набери у пошуку- скільки нафти росія поставляє до Індії- буде 101 повідомлення на цю тему.
А то буде ,як казки про "провал політики стримування рашки"
А виявляється що автор тієї пісульки знатний балабол
Британський журналіст Саймон Тісдал написав статтю, що нібито стратегія Байдена в Україні провалилася. А виявилося, що це - знатний балабол і прихильник Хамас
Вторинними відходами ферми ведмедчука ?
Я просто , навідміно від тебе , дурника,, дивлюсь усю біографію авторів + не довіряю "не названим джерелам"
Це надасть тобі імунітету від рашиського ІПСО
Дорбе , що більшість українців розумніша за тебе
Ти там уважнш, тепер за прапорець на роісії можуть 25 гарячих надати
Ну тоді ганьба тобі
А про мене ти легко межеш подивитись якщо подивишся мою сторінку у Лінкедін
А де подивитись твою біографію , боте рашиський ?
Це вище моїх спроможностой, розбиратися в ваших сортах
Навіть не вмієш лінкідіном користуватись
VPN - то твоя стеля
Навіщо тобі той лінкодеїн, тебе ведмедчук не в лінкодеїнах знайшов, а на помийці.
В тебе така професія, що ти, як і свиня звичайна- вторинні продукти завжди знайдеш
Істериш кацапи, пальці в кров стираєш
А з тебе , імбіцила, українці лише сміються
Немитий, що соромно свою срану власівську ганчірку показати коли спілкуєшся з українцем
Не сци - вимикай VPN
Через то, що із зажопіньська ну ніяк не вдається український на себе повісити ?
У тебе так у методичці прописано
Будь-хто може подивитися мій лінкедін і мою біографію , а ти ,болотяна наволоч, свою - ховаєш
Ведмедчук тебе з помийки витяг.
Троль, де українмький прапор над тобою?
Поки не зможеш повісити українсткий прапор- ти російський троль.
По-друге , або ціна на рівні собівартості або реальні об'єми геть інші
Як наслідок
Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
Ну і щодо успіхів нафтогалузьної індустрії рф
Роснефть заморозила свій проект в Арктиці через санкції
https://ua.korrespondent.net/amp/3473263-rosneft-zamorozyla-svii-proekt-v-arktytsi-cherez-sanktsii
І це попри активне використання стаб фонду
Активний продаж нафти та газу Китаю та Індії по прийнятним цінам, про що рашиські боти намагаються тут переконати українців
Тепер - далі
Не зазначив цього одразу ,адже вочевидь мова йшла про нафту ,а не про взагалі по загалям
тобто валюта є, а товару не вистачає.
Це не зовсім вірне твердження , причому з 2ма логічними помилками,як на мене, людині з вищою економічною освітою.
По-перше , ні товару вистачає - просто зменьшується обсяг людей який здатен його купувати
Населення біднішає
Наприклад у КНДР відкрилися декілька справжніх італійськіх піцерії (інгридієнти там завозяться з закордону) , але це не значить , що вони доступні для більшості мешканців КНДР , просто є така верста населення (здебільшого апаратчики , "великі" бізнесмени) , що згодна за це платити
По-друге, це якраз і вимива крихти тієї валюти які падають на столи ресейлерів з барського плеча хозяїв кремля
Тому хоч миттям хоч катанням ,а справи на росії не дуже.
Я б навіть сказав , що нам у цьому плані легше , та нажаль на чолі нашої країни з 2019 такі марадери , що пуйло має їм ордена за працю на росію видати