БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 866 33

Індійські банки відмовляються обслуговувати торгівлю з Росією слідом за банками з Туреччини та Китаю

путін,моді

Індійські банки побоюються обслуговувати розрахунки з російськими компаніями через загрозу вторинних санкцій США.

Про це розповів російський посол в Індії Денис Аліпов, передає Bloomberg.

За його словами, індійські банки, які мають контакти із США, "стурбовані вторинними санкціями".

Російський посол висловив сподівання, що цю проблему вдасться вирішити на рівні БРІКС, куди входять РФ та Індія.

"Необхідно, щоб Росія, Китай, Індія, Південна Африка... мали рівне право голосу щодо глобальних економічних питань", – сказав Аліпов.

Заява російського посла пролунала у той час, коли уряди двох країн готуються до зустрічі на рівні міністрів, яка має відбутися у листопаді, зауважує Bloomberg. Під час неї сторони планують обговорити двосторонні зв’язки, а також заходи щодо збільшення торгівлі.

"Ми сподіваємося, що розуміння серед банківської спільноти Індії зростатиме", – додав Аліпов.

Двостороння торгівля між Індією та Росією досягла свого піку у фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року, і досягла $65,7 мільярда. Однак їй притаманний значний дисбаланс: Індія імпортувала російських товарів на понад $60 мільярдів, переважно, завдяки купівлі нафти зі знижками. Водночас індійський експорт до Росії становив лише $4,26 мільярда. Через це російські експортери стикаються з труднощами при виведенні коштів з Індії.

Читайте також: Санкції працюють: Російські пропагандисти підтвердили блокування розрахунків через банки Туреччини

Як повідомлялося, для вирішення цієї проблеми російська влада запропонувала Індії використати свою заміну SWIFT – "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФС). Індійська влада офіційно цю пропозицію не коментувала.

Крім того, для вирішення проблем з платежами російський диктатор Путін сподівався домовитися про створення альтернативи SWIFT на саміті БРІКС, що відбувся в Казані.

Проте зацікавити лідерів БРІКС Кремлю не вдалось. У підсумковій декларації саміту вони погодилися лише "обговорити" та "вивчити" російську пропозицію, а за підсумками двосторонніх переговорів ні голова КНР Сі Цзіньпін, ні президент Туреччини Реджеп Ердоган не повідомили рішення, яке б розблокувало банківські платежі.

Автор: 

банки (7125) Індія (409) Китай (2234) росія (15173) санкції (4732) Туреччина (1133)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Так факти у тому, Індія закуповує ЩОДНЯ 2- 2,3 млн барелей нафти у роісії. Ціна на 65- 70 доларів за барель. І нерозраховуватися Індія перед постачальниками із роісії повинна за ці поставки регулярно. Ніхто безкоштовно товар постачате нестане. Так що інформація приведеня тут- як мінімум некоректна.
показати весь коментар
30.10.2024 19:48 Відповісти
+2
Не вірю.
показати весь коментар
30.10.2024 18:09 Відповісти
+1
Не болтай.
Зайди в Гугл і набери у пошуку- скільки нафти росія поставляє до Індії- буде 101 повідомлення на цю тему.
показати весь коментар
30.10.2024 20:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розрахуються гашишем
показати весь коментар
30.10.2024 17:32 Відповісти
За його словами, індійські банки, які мають контакти із США, "стурбовані вторинними санкціями".
------
а не мають мабуть все одно...
показати весь коментар
30.10.2024 17:49 Відповісти
А як же ж "хінді-русі бхай-бхай"?
показати весь коментар
30.10.2024 17:59 Відповісти
Не вірю.
показати весь коментар
30.10.2024 18:09 Відповісти
Не вір. Від твоєї віри - нічого не зміниться. Важливі лише факти
показати весь коментар
30.10.2024 18:21 Відповісти
Так факти у тому, Індія закуповує ЩОДНЯ 2- 2,3 млн барелей нафти у роісії. Ціна на 65- 70 доларів за барель. І нерозраховуватися Індія перед постачальниками із роісії повинна за ці поставки регулярно. Ніхто безкоштовно товар постачате нестане. Так що інформація приведеня тут- як мінімум некоректна.
показати весь коментар
30.10.2024 19:48 Відповісти
Та ні тут мова не про цілковите зупинення , можливо деякі виключення залишаться

Але об'єм висмоктан скоріш за все...з пальця ,у кращому разі
Бо якби було все так як ти говориш не було б

Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
показати весь коментар
30.10.2024 19:58 Відповісти
Не болтай.
Зайди в Гугл і набери у пошуку- скільки нафти росія поставляє до Індії- буде 101 повідомлення на цю тему.
показати весь коментар
30.10.2024 20:02 Відповісти
Дурнику, питання не в кількості повідомлень , а у якості джерел
А то буде ,як казки про "провал політики стримування рашки"

А виявляється що автор тієї пісульки знатний балабол

Британський журналіст Саймон Тісдал написав статтю, що нібито стратегія Байдена в Україні провалилася. А виявилося, що це - знатний балабол і прихильник Хамас
показати весь коментар
30.10.2024 20:09 Відповісти
А ти з " яких якісних джерел пітаєшся"?
Вторинними відходами ферми ведмедчука ?
показати весь коментар
30.10.2024 20:15 Відповісти
Ні, ні хлопчику не одні у нас з тобою джерела
Я просто , навідміно від тебе , дурника,, дивлюсь усю біографію авторів + не довіряю "не названим джерелам"

Це надасть тобі імунітету від рашиського ІПСО
показати весь коментар
30.10.2024 20:20 Відповісти
Не вживай велику кількість відпрацьванного продукту від ведмедчука, рот засахариться https://biz.censor.net/comments/locate/3517565/5e3515ce-e4d8-4222-ba01-1fd181ff91dc
показати весь коментар
30.10.2024 20:40 Відповісти
Дурненька кацапська хвойда, нічому не кортить вчиться
Дорбе , що більшість українців розумніша за тебе
показати весь коментар
30.10.2024 20:53 Відповісти
Написав росіянин, зарєєстрований ведмедчуком після вторгнення під " нєдружєствєннім" прапорцем.
Ти там уважнш, тепер за прапорець на роісії можуть 25 гарячих надати
показати весь коментар
30.10.2024 21:40 Відповісти
Це ти про себе , цапіку
Ну тоді ганьба тобі
А про мене ти легко межеш подивитись якщо подивишся мою сторінку у Лінкедін
А де подивитись твою біографію , боте рашиський ?
показати весь коментар
30.10.2024 21:48 Відповісти
В Лінкодеїні ти проходиш як ассенізатор ведмедчука ?
Це вище моїх спроможностой, розбиратися в ваших сортах
показати весь коментар
30.10.2024 22:09 Відповісти
Бачиш, який ти тупий, кацапе
Навіть не вмієш лінкідіном користуватись
VPN - то твоя стеля
показати весь коментар
30.10.2024 22:22 Відповісти
А що таке, вже став плутатися в показах?
Навіщо тобі той лінкодеїн, тебе ведмедчук не в лінкодеїнах знайшов, а на помийці.
В тебе така професія, що ти, як і свиня звичайна- вторинні продукти завжди знайдеш
показати весь коментар
30.10.2024 22:52 Відповісти
Ой, ти чого пригорів і начав власні коментарі видаляти
Істериш кацапи, пальці в кров стираєш
А з тебе , імбіцила, українці лише сміються
показати весь коментар
30.10.2024 23:53 Відповісти
А звідки ти, живучи в хліву і хрюкаючи, взагалі щось знаєш про українців ?
показати весь коментар
31.10.2024 00:01 Відповісти
Що це за рохкі з боліт
Немитий, що соромно свою срану власівську ганчірку показати коли спілкуєшся з українцем
Не сци - вимикай VPN
показати весь коментар
31.10.2024 00:04 Відповісти
Росіянин, ти чому не відповідаєш, навіщо тебе ведмедчук під чеським прапорцем зарєєстрував, ти ж в усть - зажопінсьску сидиш?
Через то, що із зажопіньська ну ніяк не вдається український на себе повісити ?
показати весь коментар
31.10.2024 00:46 Відповісти
Цапік, ти навіщо українців звеш росіянами ?
У тебе так у методичці прописано
Будь-хто може подивитися мій лінкедін і мою біографію , а ти ,болотяна наволоч, свою - ховаєш
показати весь коментар
31.10.2024 00:55 Відповісти
Росіянин, ти почав повторюватися. Асенізаторів ні в які лінкодеїни не ходять. Не бреши.
Ведмедчук тебе з помийки витяг.
Троль, де українмький прапор над тобою?
Поки не зможеш повісити українсткий прапор- ти російський троль.
показати весь коментар
31.10.2024 01:03 Відповісти
та було би... і буде ще більше. навіть 25% можуть зробити. і нафтою торгувати теж будуть. і зараз торгують. і ця цифра в межах 2 лямів барелів щодня може відповідати реальності. каци добувають в день близько 9 лямів барелів. нафту у каців регулярно у великих обсягах купують тільки китайці та індуси. турки купують набагто менше.
показати весь коментар
30.10.2024 23:32 Відповісти
По-перше , цифри ніде не підтверджені (я маю наувазі достовірні джерела)
По-друге , або ціна на рівні собівартості або реальні об'єми геть інші
Як наслідок

Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762

Ну і щодо успіхів нафтогалузьної індустрії рф

Роснефть заморозила свій проект в Арктиці через санкції
https://ua.korrespondent.net/amp/3473263-rosneft-zamorozyla-svii-proekt-v-arktytsi-cherez-sanktsii
показати весь коментар
30.10.2024 23:52 Відповісти
20 років тому у них теж була ставка 21%. і тоді вони були не під санкціями. і продавали нафту свою вільно. тобто питання ставки - це не 100% залежність від об'ємів проданої нафти чи від її ціни. складова - так. одна із головних складових. проте не єдина. інфляцію розганяє не тільки дефіцит валютної виручки. інфляцію також розганяє і заливання економіки грошима через величезне фінансування їхнього впк. люди отримують величезні зарплати на воєнці. а потім біжать купляти товари. а товари купують імпортні, бо своїх нема. і імпортні товари сильно подорожчали через санкції, бо щоб їх завезти у рашу, то потрібно провести їх через кілька прокладок і тоді ціна тих товарів виростає в рази. тобто валюта є, а товару не вистачає. а якзо той товар і завозиться, то завозиться по значно дорожчих через санкції цінах, ніж це було до санкцій. тобто ставку каци піднімають не тому, що нема грошей на рашці, а тому, що їх там є до куя зараз через перегрів економіки військовими вливаннями. тому й піднімають аврально ставку, щоб люди не бігли за товарами, а щоб гроші вкладали у банки під більші відсотки... а наріду пікуй та ставка. вони там здогадуються, що довго так жирувати не будуть і що рік-два і там точно буде повна срака через те "сво". і тому вони навіть кредити беруть під ті величезні відсотки, щоб купити якусь техніку, автомобіль та інші товари, бо ті товари пізніше будуть ще дорожче. і дорожче настільки, шо їм навіть той кредит зараз по тих великих відсотках не так накладно буде повернути як потім купувати той товар втридорога дорожче. ось де корінь інфляції. тому її і гасять підняттям ставки. та це їх не врятує. та ставка навіть у 25% не втримає інфляцію. вона тільки заглушить бізнес. так що, можна запасатися попкорном. на болотах все тільки починається. їм скоро точно не до "сво" буде. )
показати весь коментар
31.10.2024 00:25 Відповісти
Так, тобто їх економіка відкатилася на 20років тому у "лихі 90"ті це завдяки санкціям
І це попри активне використання стаб фонду

Активний продаж нафти та газу Китаю та Індії по прийнятним цінам, про що рашиські боти намагаються тут переконати українців

Тепер - далі
Не зазначив цього одразу ,адже вочевидь мова йшла про нафту ,а не про взагалі по загалям

тобто валюта є, а товару не вистачає.

Це не зовсім вірне твердження , причому з 2ма логічними помилками,як на мене, людині з вищою економічною освітою.

По-перше , ні товару вистачає - просто зменьшується обсяг людей який здатен його купувати
Населення біднішає

Наприклад у КНДР відкрилися декілька справжніх італійськіх піцерії (інгридієнти там завозяться з закордону) , але це не значить , що вони доступні для більшості мешканців КНДР , просто є така верста населення (здебільшого апаратчики , "великі" бізнесмени) , що згодна за це платити


По-друге, це якраз і вимива крихти тієї валюти які падають на столи ресейлерів з барського плеча хозяїв кремля

Тому хоч миттям хоч катанням ,а справи на росії не дуже.
Я б навіть сказав , що нам у цьому плані легше , та нажаль на чолі нашої країни з 2019 такі марадери , що пуйло має їм ордена за працю на росію видати
показати весь коментар
31.10.2024 00:43 Відповісти
так і є. тільки я не писав, що товару не вистачає. його завозять. от тільки питання ціни. якщо його до санкцій завозили умовно по 100 доларів за одиницю, то тепер той самий товар через всі ці прокладки завозять уже не по 100 доларів, а, наприклад по 170-200. і його все одно гребуть. звісно, ті, хто має кошти. тобто в основному це працівники воєнки. хоча завозять його таки справді менше, ніж завозили раніше. а деякі високотехнологічні товари, особливо високотехнологічне обладнання для нефтянки, то його взагалі в рашку не завозять. звідси і заморозка тих арктичних проєктів. і саме цікаве. сьогодні у Політіко вийшла стаття одного американського експерта на тему цін на нафту на наступний рік. і тенденція така, що ціни на нафту будуть ще падати через закінчення дії угоди між членами ОПЕК про скорочення видобутку нафти. тобто саудити в наступному році будуть заливати ринок більшими об'ємами своєї нафти, бо вони зараз прикуєвші від того, що велику частку їхнього ринку відтяпали каци... тому на Заході ходять вже розмови про те, що кацам можуть переглянути верхню стелю цін на їхню нафту, тобто з нинішніх 60 зробити 30. і тоді білий пухнастий північний звірок під назвою песець до кацапів прийде в гості набагато швидше. ))
показати весь коментар
31.10.2024 01:15 Відповісти
А чому? А тому що Моді та Сі дуже ********** західні грошики та інвестиції.
показати весь коментар
30.10.2024 18:36 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 18:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 