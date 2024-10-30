Індійські банки відмовляються обслуговувати торгівлю з Росією слідом за банками з Туреччини та Китаю

Індійські банки побоюються обслуговувати розрахунки з російськими компаніями через загрозу вторинних санкцій США.

Про це розповів російський посол в Індії Денис Аліпов, передає Bloomberg.

За його словами, індійські банки, які мають контакти із США, "стурбовані вторинними санкціями".

Російський посол висловив сподівання, що цю проблему вдасться вирішити на рівні БРІКС, куди входять РФ та Індія.

"Необхідно, щоб Росія, Китай, Індія, Південна Африка... мали рівне право голосу щодо глобальних економічних питань", – сказав Аліпов.

Заява російського посла пролунала у той час, коли уряди двох країн готуються до зустрічі на рівні міністрів, яка має відбутися у листопаді, зауважує Bloomberg. Під час неї сторони планують обговорити двосторонні зв’язки, а також заходи щодо збільшення торгівлі.

"Ми сподіваємося, що розуміння серед банківської спільноти Індії зростатиме", – додав Аліпов.

Двостороння торгівля між Індією та Росією досягла свого піку у фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року, і досягла $65,7 мільярда. Однак їй притаманний значний дисбаланс: Індія імпортувала російських товарів на понад $60 мільярдів, переважно, завдяки купівлі нафти зі знижками. Водночас індійський експорт до Росії становив лише $4,26 мільярда. Через це російські експортери стикаються з труднощами при виведенні коштів з Індії.

Читайте також: Санкції працюють: Російські пропагандисти підтвердили блокування розрахунків через банки Туреччини

Як повідомлялося, для вирішення цієї проблеми російська влада запропонувала Індії використати свою заміну SWIFT – "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФС). Індійська влада офіційно цю пропозицію не коментувала.

Крім того, для вирішення проблем з платежами російський диктатор Путін сподівався домовитися про створення альтернативи SWIFT на саміті БРІКС, що відбувся в Казані.

Проте зацікавити лідерів БРІКС Кремлю не вдалось. У підсумковій декларації саміту вони погодилися лише "обговорити" та "вивчити" російську пропозицію, а за підсумками двосторонніх переговорів ні голова КНР Сі Цзіньпін, ні президент Туреччини Реджеп Ердоган не повідомили рішення, яке б розблокувало банківські платежі.