Держспецзв’язку купило для ЗСУ безпілотників Autel на 1,5 мільярда за завищеними на 40% цінами, – розслідування

Держава переплатила близько 600 мільйонів гривень на закупівлі кількох партій безпілотників EVO MAX 4T виробництва компанії Autel, які замовили маловідомій фірмі з Кривого Рогу.

Ці безпілотники закуповувала Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації у межах проєкту "Армія дронів", пише hromadske.

Постачальником Держспецзв’язку без тендеру обрало зареєстровану на околиці Кривого Рогу фірму "Кріон-М", яка має статутний капітал 765 гривень і спеціалізується на торгівлі меблями, килимами, лампами тощо. Керівником і власником компанії вказаний 43-річний Максим Сажнєв. Йому також належить ТОВ "Терра нова КР", яка спеціалізується на оренді нерухомості.

Загалом з липня 2023 року "Кріон-М" продав державі майже 3900 безпілотників приблизно за 1,5 мільярда гривень. Ціни на них виявилися завищеними на 600 млн грн.

Початково один дрон, куплений у "Кріон-М", обходився Держспецзв'язку майже у 500 тисяч гривень, хоч тоді цю саму модель можна було купити удвічі дешевше.

Перший контракт з "Кріон-М" Держспецзв'язку уклало у травні 2023 року. На його виконання, компанія поставила 1074 дрони по 498 071 грн за одиницю. Другий контракт підписали у серпні того ж року, за ним держава отримала ще 1912 "пташок" по 494 029 грн.

Між цим, у липні 2023 року, уряд ухвалив постанову, яка дозволила виробникам закладати у контракти з державою до 25% прибутку. Хоча "Кріон-М" – не виробник, але після цього фірма поставила державі додаткові дрони за нижчими цінами.

За укладеною у лютому 2024 року додатковою угодою до першого контракту "Кріон-М" поставив ще 402 безпілотники за зниженою ціною, внаслідок цього середня ціна за контрактом знищилася із 498 071 грн за дрон до 359 631 грн.

У межах укладеної у листопаді 2023 року додаткової угоди до другого контракту поставили ще 488 дронів за зниженою ціною. Тож середня вартість одного безпілотника опустилася з 494 029 до 393 576 гривень.

Читайте також: Керівники Держспецзв’язку, яке купує дрони для військових, ще до початку великої війни вкрали 60 мільйонів, – НАБУ (оновлено)

Водночас ці ціни значно завищені, стверджують журналісти видання.

Волонтерський "Фонд Сергія Притули" у червні 2023 року купував такі дрони за 280 тисяч гривень, а у серпні – лише за 212 тисяч за штуку. Українська компанія Flytechnology, яка напряму співпрацює з виробником Autel, восени 2023 року сама пропонувала Держспецзв’язку оптові партії тих самих дронів за 212,5 тисячі гривень за штуку. Проте контракт із ними чомусь не уклали.

З урахуванням додаткової батареї, яку передбачали контракти Держспецз’вязку, за першим контрактом з "Кріон-М" держава переплатила близько 195 мільйонів гривень, а за другим – ще близько 398 мільйонів. На ці майже 600 мільйонів гривень можна було б купити ще 2600 таких Autel з додатковою батареєю до кожного.

При цьому безпілотники, продані державі за завищеною вартістю, фірма "Кріон-М" купувала вже за завищеною вартістю у європейських компаній – польської UMO та німецької Danator.

Польська UMO вже давно працює на ринку озброєнь. По-справжньому фірма почала заробляти під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 28 вересня 2023 року "Кріон-М" купив у поляків 912 дронів Autel майже за 447 мільйонів гривень. Тобто ціна одного комплекту сягнула майже 490 тисяч гривень за тодішнім курсом.

Німецька Danator зареєстрована у 2023 році в невеличкому німецькому містечку Кірхбер, її засновником виявився колишній співробітник "Спецтехноекспорт" і експрокурор Сергій Велічук, який і керує компанією донині.

"Кріон-М" купував дрони у компанії Велічука за вже завищеною вартістю. Так, у липні 2023 року там купували дрони по 11 730 євро за штуку, а це за тогочасним курсом близько 487 тисяч гривень.

Сам Велічук пояснював, що його дрони мали спеціальну прошивку, що позначилось на ціні. Однак технічні експерти "Фонду Притули" після перевірки дрона з придбаної у фірмі Велічука партії жодної особливої прошивки не знайшли.

Всього у липні 2023-го "Кріон-М" закупив у Danator для Держспецзв’язку щонайменше 1074 дрони Autel за 516,5 мільйона гривень. З огляду на те, що ціна на дрони завищена вдвічі, ймовірно, половина цих коштів осіла у німецькій компанії українця Сергія Велічука або розділена між ним та іншими учасниками цього ланцюжка.

На сертифікаті кінцевого споживача на постачання дронів, які закупили за завищеною вартістю, стоїть підпис тодішнього голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя. Але він у розмові з hromadske сказав, що цього не пригадує, а свою причетність до закупівель заперечував.

Як повідомлялося, 20 листопада 2023 року Кабінет міністрів звільнив з посад очільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя та заступника голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Пізніше Щиголю та його заступнику повідомили про підозру в заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Держспецзвя'зку засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб. Щиголь стверджував, що підозра йому пов'язана із закупівлею програмного забезпечення для захисту країни від кіберзагроз до початку повномасштабної війни. 

За чотири дні до цього віцепрем'єр Михайло Федоров надіслав листа до НАБУ про завищення цін на закупівлях Autel.

Вже за кілька днів Щиголь вийшов з-під варти, внісши визначену судом заставу у розмірі 25 млн грн. 

безпілотник (589) Держспецзв'язок (164) закупівлі (2740) дрони (492) Щиголь Юрій (6)
+10
Тварини! Скільки вони віднесли в ОП ? Чи самому величному одразу ?
показати весь коментар
30.10.2024 18:34 Відповісти
+7
Фірма продала бо був запит.
А ті,що замовляли розуміли що роблять
Одні шакали сидять кругом на потоках.
показати весь коментар
30.10.2024 18:42 Відповісти
+3
Тварини
показати весь коментар
30.10.2024 18:37 Відповісти
Недавно кіпішу було як у Смілі побив якийсь поц військового..а тут постійно військових грабують а вони ні мур мур.
показати весь коментар
30.10.2024 18:31 Відповісти
Ну так ХВірма ж "рога і копита" з уставним ХВондом 700 грн з Кривого Рога ж...
показати весь коментар
30.10.2024 19:05 Відповісти
Тварини! Скільки вони віднесли в ОП ? Чи самому величному одразу ?
показати весь коментар
30.10.2024 18:34 Відповісти
Тварини
показати весь коментар
30.10.2024 18:37 Відповісти
Косять зайці капусту.
показати весь коментар
30.10.2024 18:39 Відповісти
Фірма продала бо був запит.
А ті,що замовляли розуміли що роблять
Одні шакали сидять кругом на потоках.
показати весь коментар
30.10.2024 18:42 Відповісти
арест и расстрел!! У нас война и все воры по закону военного времени должны быть на высшей мере ! Слава Україні! Смерть ворогам!!
показати весь коментар
30.10.2024 18:50 Відповісти
Кто подписал договор на передовую.
показати весь коментар
30.10.2024 18:54 Відповісти
Куди не плюнь - всюди між виробником і споживачем купа посередників. Уявляю також, який навар накручують фірми-постачальники електронних компонентів, іншої імпортованої комплектації, певен, що найменшу частку отримують реальні виробники.
показати весь коментар
30.10.2024 18:59 Відповісти
Що б вас вже порозривало, якщо під час війни красти у бідної воюючої країни ,вся відповідальність за корупцію на президенті і його оточені маючи всю повноту влади і ні за що не відповідати так не може продовжуватись.
показати весь коментар
30.10.2024 19:41 Відповісти
Та припиніть вже скиглити. Готуйте краще мішки. Для гречки. Вибори на носі. Та і на безкоштовний сир потрібні кошти..
показати весь коментар
30.10.2024 19:52 Відповісти
Такі речі вже стають буденними
показати весь коментар
30.10.2024 20:02 Відповісти
Сором який, на весь світ.
показати весь коментар
30.10.2024 20:24 Відповісти
Вот она, тыловая армия, во всей красе.
показати весь коментар
30.10.2024 21:21 Відповісти
Так я не понял, дроны хоть физически были? Или их уже списали все на фронте?
показати весь коментар
30.10.2024 21:23 Відповісти
https://x.com/VPityk65030

vølødymyr pityk - Кам'янецький Буенøс Айрес - 2



https://x.com/VPityk65030

@VPityk65030


https://x.com/VPityk65030/status/1851220680857043118 .

"Коли закон більше не захищає вас від корупціонерів, а захищає корупціонерів від вас, знайте, що ваша нація приречена". Айн Ренд
показати весь коментар
30.10.2024 21:55 Відповісти
А чого не красти?? Прокурори - інваліди- мілліанери...Судді - скоро золотом ср....ти будуть..Таможня - дає добро...Прикордонники та волонтери - одна сім'я ..,....Депутати - що не "сосна" то слуга Момона...Міністри - "золотояйцеві"....Одна надія на Єрмака Оманського - він за усіх працює...і фотографується...
показати весь коментар
30.10.2024 23:45 Відповісти
Поделился с ОП и на свободе. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
показати весь коментар
31.10.2024 00:40 Відповісти
ПЖ ще влітку 2022 хвалилось закупівлею мавіків по 3700 замість номінальних 2200 (а без ПДВ і мита взагалі 1800). І ніхто нічого не розслідував.
https://www.facebook.com/share/p/ZsT4o5NqSF5Sowey/
показати весь коментар
31.10.2024 04:11 Відповісти
Здець...слів немає.....
показати весь коментар
31.10.2024 07:01 Відповісти
Поц вніс 25 млн. застави. Ні про що не говорить? Той хто вніс гроші за злодія, теж злодій. Бери і патрай. І будеш багатим. От так і живемо... Вистачить і на шашлики в травні з Зеленським, і до шашликів.
показати весь коментар
31.10.2024 13:48 Відповісти

