Держспецзв’язку купило для ЗСУ безпілотників Autel на 1,5 мільярда за завищеними на 40% цінами, – розслідування

Держава переплатила близько 600 мільйонів гривень на закупівлі кількох партій безпілотників EVO MAX 4T виробництва компанії Autel, які замовили маловідомій фірмі з Кривого Рогу.

Ці безпілотники закуповувала Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації у межах проєкту "Армія дронів", пише hromadske.

Постачальником Держспецзв’язку без тендеру обрало зареєстровану на околиці Кривого Рогу фірму "Кріон-М", яка має статутний капітал 765 гривень і спеціалізується на торгівлі меблями, килимами, лампами тощо. Керівником і власником компанії вказаний 43-річний Максим Сажнєв. Йому також належить ТОВ "Терра нова КР", яка спеціалізується на оренді нерухомості.

Загалом з липня 2023 року "Кріон-М" продав державі майже 3900 безпілотників приблизно за 1,5 мільярда гривень. Ціни на них виявилися завищеними на 600 млн грн.

Початково один дрон, куплений у "Кріон-М", обходився Держспецзв'язку майже у 500 тисяч гривень, хоч тоді цю саму модель можна було купити удвічі дешевше.

Перший контракт з "Кріон-М" Держспецзв'язку уклало у травні 2023 року. На його виконання, компанія поставила 1074 дрони по 498 071 грн за одиницю. Другий контракт підписали у серпні того ж року, за ним держава отримала ще 1912 "пташок" по 494 029 грн.

Між цим, у липні 2023 року, уряд ухвалив постанову, яка дозволила виробникам закладати у контракти з державою до 25% прибутку. Хоча "Кріон-М" – не виробник, але після цього фірма поставила державі додаткові дрони за нижчими цінами.

За укладеною у лютому 2024 року додатковою угодою до першого контракту "Кріон-М" поставив ще 402 безпілотники за зниженою ціною, внаслідок цього середня ціна за контрактом знищилася із 498 071 грн за дрон до 359 631 грн.

У межах укладеної у листопаді 2023 року додаткової угоди до другого контракту поставили ще 488 дронів за зниженою ціною. Тож середня вартість одного безпілотника опустилася з 494 029 до 393 576 гривень.

Водночас ці ціни значно завищені, стверджують журналісти видання.

Волонтерський "Фонд Сергія Притули" у червні 2023 року купував такі дрони за 280 тисяч гривень, а у серпні – лише за 212 тисяч за штуку. Українська компанія Flytechnology, яка напряму співпрацює з виробником Autel, восени 2023 року сама пропонувала Держспецзв’язку оптові партії тих самих дронів за 212,5 тисячі гривень за штуку. Проте контракт із ними чомусь не уклали.

З урахуванням додаткової батареї, яку передбачали контракти Держспецз’вязку, за першим контрактом з "Кріон-М" держава переплатила близько 195 мільйонів гривень, а за другим – ще близько 398 мільйонів. На ці майже 600 мільйонів гривень можна було б купити ще 2600 таких Autel з додатковою батареєю до кожного.

При цьому безпілотники, продані державі за завищеною вартістю, фірма "Кріон-М" купувала вже за завищеною вартістю у європейських компаній – польської UMO та німецької Danator.

Польська UMO вже давно працює на ринку озброєнь. По-справжньому фірма почала заробляти під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 28 вересня 2023 року "Кріон-М" купив у поляків 912 дронів Autel майже за 447 мільйонів гривень. Тобто ціна одного комплекту сягнула майже 490 тисяч гривень за тодішнім курсом.

Німецька Danator зареєстрована у 2023 році в невеличкому німецькому містечку Кірхбер, її засновником виявився колишній співробітник "Спецтехноекспорт" і експрокурор Сергій Велічук, який і керує компанією донині.

"Кріон-М" купував дрони у компанії Велічука за вже завищеною вартістю. Так, у липні 2023 року там купували дрони по 11 730 євро за штуку, а це за тогочасним курсом близько 487 тисяч гривень.

Сам Велічук пояснював, що його дрони мали спеціальну прошивку, що позначилось на ціні. Однак технічні експерти "Фонду Притули" після перевірки дрона з придбаної у фірмі Велічука партії жодної особливої прошивки не знайшли.

Всього у липні 2023-го "Кріон-М" закупив у Danator для Держспецзв’язку щонайменше 1074 дрони Autel за 516,5 мільйона гривень. З огляду на те, що ціна на дрони завищена вдвічі, ймовірно, половина цих коштів осіла у німецькій компанії українця Сергія Велічука або розділена між ним та іншими учасниками цього ланцюжка.

На сертифікаті кінцевого споживача на постачання дронів, які закупили за завищеною вартістю, стоїть підпис тодішнього голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя. Але він у розмові з hromadske сказав, що цього не пригадує, а свою причетність до закупівель заперечував.

Як повідомлялося, 20 листопада 2023 року Кабінет міністрів звільнив з посад очільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя та заступника голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Пізніше Щиголю та його заступнику повідомили про підозру в заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Держспецзвя'зку засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб. Щиголь стверджував, що підозра йому пов'язана із закупівлею програмного забезпечення для захисту країни від кіберзагроз до початку повномасштабної війни.

За чотири дні до цього віцепрем'єр Михайло Федоров надіслав листа до НАБУ про завищення цін на закупівлях Autel.

Вже за кілька днів Щиголь вийшов з-під варти, внісши визначену судом заставу у розмірі 25 млн грн.