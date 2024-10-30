Наглядова рада "Укрнафти" затвердила план роботи компанії на наступні 5 років (оновлено)

Команда "Укрнафти" та наглядова рада компанії затвердила стратегічні напрямки розвитку компанії на наступні п'ять років.

Про це йдеться в повідомленні "Укрнафти" за результатами засідання наглядової ради, яка вдруге в поточному році в повному складі була присутня в Україні.

"Новий стратегічний план "Укрнафти" передбачає залучення інвестицій в модернізацію обладнання та розвиток персоналу. Це стане важливим кроком у подоланні історичних викликів, пов'язаних із недостатнім фінансуванням та застарілою радянською матеріально-технічною базою підприємства", – зазначається у повідомленні.

Стратегія базується на результатах, які компанія продемонструвала за останні 18 місяців, та спрямована на забезпечення сталого розвитку "Укрнафти" та енергетичної незалежності України, додали у пресслужбі "Укрнафти".

"По завершенні нарад із стратегічного планування наглядова рада зазначила своє задоволення щодо напрямку розвитку "Укрнафти". Тому зараз ми поставили досить амбітні та складні цілі перед командою топменеджменту", – підкреслив голова наглядової ради "Укрнафти" Данкан Найтінгейл.

Як повідомлялося, "Укрнафта" за пів року отримала 10,6 млрд грн прибутку, що на чверть менше, ніж минулого року.

Чистий прибуток "Укрнафти" за 2023 рік склав 23,6 млрд грн. При цьому в першому півріччі минулого року компанія отримала 14,1 млрд грн прибутку.

"Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК – 460 власних і 85 в управлінні.

Найбільшим акціонером ""Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача Збройних Сил України ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою наразі управляє Міністерство оборони.