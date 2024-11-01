Проєкти "Метінвесту" Ахметова ввійшли до фіналу міжнародної премії HR Pro Awards

Премія HR Pro Awards – найпрестижніша у сфері HR. Щорічно вона відзначає найкращі командні та особисті досягнення спеціалістів HR-напряму, які працюють у великому, середньому та малому українському бізнесі. Цьогоріч на церемонії, яка відбулася днями у Києві, відзначили відразу два проєкти Групи Метінвест: "Роботизація HR-функції" у номінації "Діджитальне робоче середовище", та "Аналітичні моделі соціальної інфраструктури", який переміг в номінації "HR-аналітика" і отримав звання найкращого проєкту в своїй категорії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відзнаку Метінвест отримав за створення зручної уніфікованої аналітичної системи для працівників, яка реалізована у вигляді дашборду. Там можна відразу подивитися усі потрібні дані – поточний стан адміністративно-побутових об’єктів, заплановані інвестиції у їхню підтримку та ремонт, рейтинг якості надання послуг партнерами та скарги на них, плановий та фактичний обсяги витрат на соціально-побутову сферу та багато чого іншого. Це дозволяє приймати оперативні та прозорі управлінські рішення, та створювати максимально комфортні умови робочого побуту для працівників.

"Наша перемога у премії HR Pro Awards – це визнання не лише проєкту, а й всієї функції соціального забезпечення Групи Метінвест як прозорої та ефективної для бізнесу і співробітників. Люди – це головне. І забезпечення їх базовими потребами – обов’язок роботодавця", – каже начальник управління соціальної інфраструктури Групи Метінвест Максим Тіщенко.

Також Метінвест проводить діджиталізацію різних процесів, зокрема тих, що пов’язані з напрямом HR. Вже сьогодні багато процесів у компанії виконуються без прямого залучення людей: оформлення відпусток, відсутностей, зміна графіку роботи, щорічне оцінювання персоналу тощо. Це дозволяє вивільняти ресурс людей на ті завдання, для вирішення яких вимагається їхня експертиза та креатив. Створення цієї системи – велика заслуга Метінвест Діджитал, ІТ бізнес-партнера Групи Метінвест, який допомагає компанії впроваджувати комплексну цифрову трансформацію бізнесу.

Нагадаємо, раніше Метінвест також увійшов до першої вісімки фіналістів провідної світової нагороди Reuters: Sustainability Awards 2024, за проєкт "Шлях героя: екосистема інтеграції ветеранів Метінвесту".