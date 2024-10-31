АРМА шукає управителя для елітного майна ексміністра МВС часів Януковича

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурси на управителя та оцінювача елітної нерухомості ексочільника Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в управління АРМА передано значний перелік елітної нерухомості, зокрема:

три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м;

житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві;

маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського районі;

6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці;

15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області.

"АРМА працює над тим, щоб майно злочинців, зокрема, осіб, причетних до розстрілів на Майдані та корупційних схем часів режиму Януковича, не простоювало, а приносило користь державі та українському народу. Передача цих активів в ефективне управління – це відновлення справедливості та конкретний економічний результат для країни", – зазначила Дума.

За її словами, усі охочі, крім представників держави-агресора, можуть взяти участь у конкурсах з відбору управителя та оцінювача цього майна. Після проведення незалежної оцінки та визначення управителів, активи працюватимуть на користь держави, генеруючи надходження до державного бюджету України.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ Захарченку та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у справі про незаконне постачання гранат з Росії для придушення протестів під час Революції Гідності.