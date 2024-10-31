Нацбанк втретє підряд зберіг облікову ставку на рівні 13%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.

Це рішення дозволить зберегти контроль над інфляційними очікуваннями та сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%, повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку зауважили, що впродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж прогнозувалося. Зокрема, у вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі і надалі зростала в жовтні. На це вплинуло подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв, подальшим збільшенням виробничих витрат на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди, пояснили в НБУ.

"Ураховуючи, що пік інфляції ще не пройдено, а проінфляційні ризики на найближчі місяці навіть посилилися, НБУ вважає за доцільне залишатися обережним у процентній політиці, а також вживати виважених заходів для забезпечення стійкості валютного ринку", – зазначається у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що для протидії ціновому тиску НБУ з липня призупинив пом’якшення процентної політики. Це підтримало інтерес до гривневих заощаджень, ставки за якими нині забезпечують належний захист від інфляційного знецінення.

Зокрема, восени відновився приплив строкових депозитів населення в гривні, надалі збільшувалися вкладення в ОВДП у національній валюті. Політика захисту гривневих заощаджень від інфляції й надалі сприятиме обмеженню тиску на валютному ринку та збереженню міжнародних резервів.

Водночас НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти у приватному секторі та згладжуватиме надмірні курсові коливання, використовуючи режим керованої гнучкості курсу.

При цьому Нацбанк погіршив прогноз щодо облікової ставки.

Оновлений прогноз передбачає триваліше утримання її на рівні 13% – щонайменше до літа 2025 року.

"У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосовувати додаткові монетарні заходи", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, у червні правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу вона перебуває на цьому рівні.