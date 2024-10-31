Ще один російський мільярдер розпродав увесь бізнес у Росії

Мільярдер Роман Авдєєв, який займає 108 місце у російському рейтингу Forbes зі статками $1,2 млрд, оголосив про продаж свого останнього активу у Росії.

Він повідомив, що сьогодні завершив угоду з продажу своєї частки у розмірі 62% у концерні "Росіум" структурам іншого російського мільярдера Сергія Сударікова, пише The Moscow Times.

"У результаті угоди у мене не залишається будь-яких активів чи бізнес-проектів у Росії", – написав бізнесмен у забороненій у Росії соцмережі Facebook.

Він додав, що після цього планує "зосередитися на моїх близьких, насамперед дітях, та інших важливих аспектах мого життя, не пов'язаних із бізнесом".

Мільярдер на уточнив причин, через які продав частку в компанії, а також вартість угоди.

Авдєєв заснував фінансовий концерн "Росіум" у 2006 році, його основний актив – "Московський кредитний банк". Наприкінці 2019 року Авдєєв домовився про об'єднання активів з основним акціонером інвестиційної групи "Регіон" Сударіковим (Forbes оцінює його статки у $1,8 млрд). У "Росіумі" останньому досі належала частка 31%.

Авдєєву 57 років, він одружений, має 23 дитини, з них 17 – прийомні. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну статки бізнесмена зменшилися з $1,8 млрд у 2021 році до $1,2 млрд у 2024 році.

Як повідомлялося, за останні роки щонайменше сім мільярдерів відмовилися від російського громадянства. Серед них: