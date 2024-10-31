БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
33 806 21

НАБУ оголосило в розшук екснардепа Крючкова. Він виїхав з України і живе в Монако

крючков

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук колишнього народного депутата Дмитра Крючкова.

Датою зникнення бізнесмена вказане 3 жовтня 2024 року, свідчать дані сервісу "Особи, які переховуються від органів влади" на сайті МВС.

Його звинувачують за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним), ч. 5 статті 209 (відмивання нелегальних доходів) та ч. 3 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем).

НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Дмитра Крючкова.

Як повідомлялося, 4 жовтня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Дмитра Крючкова, який обвинувачується у справі щодо заволодіння понад 1,5 мільярда гривень коштів державних компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго". Суд також дозволив судити його заочно.

У травні цього року стало відомо, що колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, справу щодо якого наразі розглядає ВАКС, ще 15 лютого виїхав за кордон і вже майже пів року не повертається в Україну. У нього п'ятеро дітей, що дозволяє йому без перешкод залишати Україну. При цьому Крючков брав участь в судових засіданнях по відео.

Тоді прокурор просив суд обрати Крючкову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 151,4 млн грн, а також забрати в нього закордонні паспорти.

Сам Крючков проти задоволення клопотання заперечував. Він повідомив, що має право на постійне проживання в Монако. Розглянувши позиції сторін, колегія суддів відхилила клопотання прокуратури, на вбачаючи ризику переховування обвинуваченого від суду.

Справа "Енергомережі". У чому звинувачують Дмитра Крючкова?

САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова у двох кримінальних провадженнях, які перебувають на стадії судових дебатів. За кожним з обвинувачень йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зокрема, за версією слідства, у 2014-2015 роках службові особи ПрАТ "ХК "Енергомережа", головою правління якої був Крючков, завдали збитків майже на 350 млн грн держкомпанії "Запоріжжяобленерго", організувавши схему оплати електроенергії через компанію Крючкова.

Аналогічна справа стосується заволодінням коштами державного "Черкасиобленерго". Загальні збитки енергопостачальних компаній, за даними слідства, становлять понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано 315 млн гривень.

Нагадаємо, що Крючков вже тікав з України. Його затримали у Німеччині 14 липня 2018 року, але незабаром випустили під заставу. Згодом Крючков сам погодився на процедуру екстрадиції і повернувся в Україну напередодні обрання президентом Володимира Зеленського. Одразу після цього Солом’янський райсуд Києва дозволив йому вийти на свободу під заставу у розмірі 7 млн грн. Після цього заяви Крючкова стали підставою для відкриття кількох справ проти Петра Порошенка та його оточення.

Автор: 

НАБУ (1583) Крючков Дмитро (63) розшук (131) Енергомережа (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Все по плану. Спочатку дали втекти, потім оголосили в розшук.
показати весь коментар
31.10.2024 15:20 Відповісти
+13
... дуже патужна робота нашої Феміди.
ГАНЬБА.
показати весь коментар
31.10.2024 15:16 Відповісти
+11
Коли і як він примудрився так непомітно переплисти Тису???
показати весь коментар
31.10.2024 15:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли і як він примудрився так непомітно переплисти Тису???
показати весь коментар
31.10.2024 15:14 Відповісти
З такою гидкою харею?)))
показати весь коментар
31.10.2024 15:21 Відповісти
... дуже патужна робота нашої Феміди.
ГАНЬБА.
показати весь коментар
31.10.2024 15:16 Відповісти
Немає в нас ніякої феміди - вся Україна вже давно захоплена бандитами.
показати весь коментар
31.10.2024 18:15 Відповісти
Відмовився далі башляти в зелений общак чи чому це раптом його стали розшукувать?
показати весь коментар
31.10.2024 15:16 Відповісти
просто перестав стріляти платити....
показати весь коментар
31.10.2024 15:20 Відповісти
Все по плану. Спочатку дали втекти, потім оголосили в розшук.
показати весь коментар
31.10.2024 15:20 Відповісти
Саме головне , що вчасно оголосили в розшук , бо може і стать змінити .
показати весь коментар
31.10.2024 15:24 Відповісти
так що його розшукувати? він же в Монако живе. З'їздили, відірвали яйця, підписали папери, що все майно переходить до ЗСУ і повернулись. Роботи на 2-3 дні.
показати весь коментар
31.10.2024 16:27 Відповісти
Яка краса! Облінерго задовбали усіх громадян позовами за несплати та штрафами за пошкоджені пломби ...А тут - 1.5 мільярди - і не має підстав для арешту! Живе в Монако за те,що на Порошенко написав донос...Феєрично!! А судді ще і до хабаря ордени,мабуть,від влади отримали - браво!!
показати весь коментар
31.10.2024 17:07 Відповісти
Тим, хто допомагає аферам Зеленського можна і в Монако залягти і по-веселитись.
показати весь коментар
31.10.2024 17:58 Відповісти
Ти статтю читав?
показати весь коментар
02.11.2024 12:37 Відповісти
Юлічка Капітельман вже підняла голос на захист? Це багатолітній член її каманди.
показати весь коментар
31.10.2024 18:06 Відповісти
Вони здуріли , чи що ? На святе замахнулись?
показати весь коментар
31.10.2024 18:28 Відповісти
А де були у цей час наші правоохоронні служби, коли йшлося пограбування??? Ааааа???
показати весь коментар
31.10.2024 19:42 Відповісти
Колегія суддів за те що відпустила, повинна сісти замість злодія в тюрму.достатньо високооплачуваним з довічним утриманням суддям вже знущатися з держави. І за бездіяльність всякі Ради суддів теж повинні понести відповідальність.
показати весь коментар
31.10.2024 21:16 Відповісти
Навіть не смішно
показати весь коментар
31.10.2024 21:18 Відповісти
Теж з "зе"? Ну, як завжди!
показати весь коментар
31.10.2024 21:59 Відповісти
Українське ноу хау: ідіоти спочатку дають(допомагають) втекти, а потім починають, нібито, шукати.
показати весь коментар
31.10.2024 23:33 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
показати весь коментар
01.11.2024 02:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 