Міноборони звільнило менеджера нардепа від партії Медведчука. Він мав наглядати за будівництвом

Міноборони вирішило звільнити Василя Шомонку з посади головного спеціаліста з технічного нагляду за будівництвом (реконструкцією) військових об’єктів Управління капітальних вкладень міністерства.

Про це стало відомо з коментаря офіційної сторінки Міноборони у Facebook, повідомляє Bihus.Info.

У міністерстві пояснили, що посада Шомонки не потребує обов’язкового проходження спецперевірки, але після внутрішнього розслідування його вирішили звільнити за згодою сторін з 31 жовтня.

Коментар Міноборони з’явився після розслідування журналістів, які з’ясували, що у серпні 2024 року Василя Шомонку призначили головним спеціалістом з технічного нагляду за будівництвом (реконструкцією) військових об’єктів в Управління, яке відповідає за будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, а також за будівництво і реконструкцію військових об’єктів.

На посаду його призначили без конкурсу та без досвіду державної служби. До призначення в Мноборони Шомонка працював у сфері будівництва і роками був формальним співвласником будівельних фірм, що об’єднані під брендом Perfect Group і пов'язані з обраним від забороненої ОПЗЖ народним депутатом Дмитром Ісаєнком

Нагадаємо, до того як стати у 2019 році депутатом, Ісаєнко у 2000-их працював у структурах Міністерства оборони, що відповідали за будівництво та відчуження земель. У той період фірми, записані на його підлеглих та товаришів, почали отримувати будівельні підряди від Міноборони і розвивати власний бізнес.

Після Міноборони Ісаєнко пішов у Мінрегіонбуд заступником міністра, де продовжував лобіювати інтереси близьких до нього компаній. В 2015 році його звільнили після скандалу з фейковим статусом учасника бойових дій.

Сам Ісаєнко роками заперечував свою причетність до будівельного бізнесу. Але він вказував у декларації інвестиційний фонд "Княгиня Ярославна", який збирав кошти на будівництво житла Perfect Group, включався на засідання парламентського комітету в мерчі Perfect Group, а весною 2023 року отримав підозру від НАБУ та САП за лобіювання будівельної схеми для фірми з цієї бізнес групи.

У чому НАБУ звинувачує нардепа Ісаєнка?

Нагадаємо, 10 березня детективи НАБУ повідомили про підозру нардепу Дмитру Ісаєнку, якого повязують із забудовником Perfect Group, а також екскерівнику Управління справами Апарату ВРУ та колишнім посадовцям держпідприємств у справі про спробу незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату".

За даними слідства, у 2020 році Ісаєнко змовився з керівником ДП "Держбудкомбінат" і керівником Управління справами Апарату ВР, щоб незаконно та без погодження Верховної Ради виставити на аукціон земельну ділянку, на якій розміщена виробнича база "Держбудкомбінату", для укладення інвестиційного договору щодо її забудови.

Для цього учасники схеми організували проведення аукціону, перемогу в якому отримала компанія, пов’язана з нардепом. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість реальна вартість ділянки і майна становила понад 525 млн грн.

У подальшому зловмисники планували звільнити ділянку від забудов, а на їх місці збудувати новий житловий комплекс. НАБУ також стверджує, що довідавшись про початок досудового розслідування, фігуранти справи вживали дій для уникнення відповідальності. Зокрема, вони планували звернутись до місцевої прокуратури із заявою про вчинення злочину та провести "необхідні" експертизи, що підтвердили б відсутність складу злочину, що у підсумку призвело б і до закриття провадження яке розслідують детективи НАБУ.

Дмитро Ісаєнко був обраний народним депутатом дев'ятого скликання за списком партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Офіційно він не декларував компанії, що входять до забудовника Perfect Group. Однак вказував у декларації фонд "Княгиня Ярославна", від якого щорічно отримував мільйонні дивіденди. Як свідчать відкриті джерела, фонд "Княгиня Ярославна" збирає кошти на будівництво житла, яке зводить група компаній Perfect Group.