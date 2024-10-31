Газосховища Європи заповнені на 95%. Це менше, ніж торік, але вище запланованого

Європейські сховища наразі заповнені на 95%, що дорівнює 100 млрд кубометрів газу, або майже третині річної потреби Європейського Союзу в споживанні газу.

Про це повідомив речник Єврокомісії з питань енергетики Тім Макфі на брифінгу, передає Укрінформ.

"Відповідно до надзвичайних заходів, здійснених під час енергетичної кризи 2022 року, для країн-членів була визначена зобов'язуюча правова мета: заповнювати свої газові сховища принаймні на 90% до 1 листопада кожного року. Граничний термін для цього настає вже завтра. Я можу повідомити, що станом на сьогодні європейські газові сховища заповнені на 95% від їх ємності. Це означає, що близько 100 млрд кубометрів газу знаходяться у сховищах, що покриває близько однієї третини від наших річних потреб", – розповів Макфі.

Своєю чергою єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон зауважила, що належне заповнення європейських газових сховищ перед опалювальним сезоном створює для ЄС сильну позицію для забезпечення стабільного постачання та обмеження цін на енергію наступної зими.

Окрім того, це дозволяє продовжувати зусилля з позбавлення залежності від імпорту російського викопного пального.

"Ми входимо у цю зиму із належним рівнем газу у сховищах по всій Європі", – сказала Сімсон.

Вона зазначила, що такий результат досягнутий завдяки диверсифікації шляхів постачання газу, підвищенню частки відновлювальних джерел в європейському енергетичному балансі, а також зобов'язанням країн-членів в ефективному використанні та заощадженні енергії.

Як повідомлялося, після завершення минулого сезону Європейський Союз перейшов до нетто-закачування газу в підземні сховища. Тоді газосховища були заповнені майже на 59%.

Торішній показник на 1 листопада, коли газосховища Європи мають бути заповнені на 95%, становив майже 99%.