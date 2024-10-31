БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Фонд держмайна продав науково-дослідний інститут у центрі Києва за 107 мільйонів. ФОТО

Фонд держмайна провів аукціон із приватизації НДІБМВ у Києві

Фонд державного майна України 31 жовтня провів онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Український науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" у Києві.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Ціна зросла у 1,23 раза: від початкової у 87 млн грн, до переможної – 107,2 млн грн. Окрім того, покупець додатково має сплатити 21,4 млн грн ПДВ, відтак загальний економічний ефект може становити 128,6 млн грн.

Об'єкт знаходиться у Подільському районі міста Київ, поруч зі станцією метро "Тараса Шевченка".

Після повної оплати вартості лота з урахуванням ПДВ новий власник отримає комплекс, до якого входить адміністративна будівля загальною площею 5 098,3 кв. м та гаражні бокси загальною площею 53,5 кв. м.

На балансі майнового комплексу також перебуває 1 автотранспортний засіб та 41 одиниця рухомого майна.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов'язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

Фонд держмайна провів аукціон із приватизації НДІБМВ у Києві
Київ (4783) приватизація (1395) ФДМУ (1402)
Зрозуміло. Але Костянтинівська 68 - це не центр Києва! Не варто дурити народ оманливими заголовками.
31.10.2024 21:48 Відповісти
6 місяців можна жити спокійно персоналу,,,,,
31.10.2024 21:52 Відповісти
US $ 500 за квадратний метр.
31.10.2024 22:16 Відповісти
Крупа купила?
31.10.2024 23:19 Відповісти
Коментувати мають фахівці. Може тут корупції нема
01.11.2024 08:20 Відповісти
https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv/sprava-trukhanova-krayan А ось тут точно є . Завтра виповнюється рівно вісім років з початку так званого "розслідування", а корупціонери й досі не покарані, наприклад Труханов досі на посаді мера. Ще в далекому 2016-му у громади було вкрадено більше 170-ти млн. грн.
01.11.2024 08:32 Відповісти

