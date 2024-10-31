Фонд держмайна продав науково-дослідний інститут у центрі Києва за 107 мільйонів. ФОТО

Фонд державного майна України 31 жовтня провів онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Український науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" у Києві.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Ціна зросла у 1,23 раза: від початкової у 87 млн грн, до переможної – 107,2 млн грн. Окрім того, покупець додатково має сплатити 21,4 млн грн ПДВ, відтак загальний економічний ефект може становити 128,6 млн грн.

Об'єкт знаходиться у Подільському районі міста Київ, поруч зі станцією метро "Тараса Шевченка".

Після повної оплати вартості лота з урахуванням ПДВ новий власник отримає комплекс, до якого входить адміністративна будівля загальною площею 5 098,3 кв. м та гаражні бокси загальною площею 53,5 кв. м.

На балансі майнового комплексу також перебуває 1 автотранспортний засіб та 41 одиниця рухомого майна.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов'язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.









