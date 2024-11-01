БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Німеччина збільшує імпорт українського зерна: Проблем з його якістю не виникало

Німеччина підтвердила збільшення імпорту українських зернових із початку війни

Федеральний уряд Німеччини підтвердив стабільне збільшення імпорту зернових з України від 2022 року.

Про це пише спеціалізоване видання Wochenblatt із посиланням на відповідь уряду на парламентський запит, передає LIGA.net.

Як зазначається, до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України Німеччина імпортувала від 6 тис. до 12 тис. тонн української пшениці. За підсумками 2023 року імпорт пшениці з України зріс до 106 тис. тонн. За перше півріччя 2024 року імпорт склав 16,5 тис. тонн.

Обсяг імпорту з України фуражного та продовольчого зерна у 2020 році становив близько 463,5 тис. тонн, наступного року – 206 тис. тонн та у 2022 році – 497,34 тис. тонн. За підсумками 2023 року обсяги зросли до 741 тис. тонн.

Окрім того, Німеччина значно збільшила імпорт української кукурудзи: до 619 тис. тонн за підсумками 2023 року та 447 тис. тонн – за перші шість місяців 2024 року.

Німецький уряд також відзвітував, що в Німеччини не виникали проблеми щодо якості українських зернових. Продовольча й кормова інспекція Німеччини не мала зауважень до української продукції.

Раніше повідомлялося, що Україна з початку 2024/2025 маркетингового року, станом на 30 жовтня, експортувала 14,14 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 5,24 млн тонн, або на 58%, більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

30 жовтня Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, зокрема, про особливості проведення операцій з експорту окремих видів аграрної продукції.

Режим експортного забезпечення стосуватиметься: меду, горіхів, пшениці і суміш пшениці та жита (меслин), жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику, олії соєвої, олії соняшникової, олії ріпакової та макухи.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: "Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки

Німеччина (1935) зерно (1937) експорт (3996) зернові (1196)
а що сказали польські фермери?
показати весь коментар
01.11.2024 18:42 Відповісти
Готуються до блокування.
показати весь коментар
01.11.2024 19:12 Відповісти
Пам'ятаю як німецьких фермерів минулої зими AFD провокувало. Ганяли свої трактори по містах. А що могли - уряд їм роками майже безкоштовно пальне давав у якості підтримки вітчизняного виробника.
показати весь коментар
01.11.2024 18:54 Відповісти
Ягоди чорниці інколи продають, пшоно. Останнє як делікатес.
показати весь коментар
01.11.2024 18:56 Відповісти
як таурус то гуя,а як зерно українське жерти - то на всю пащерику.збочений світ.
показати весь коментар
01.11.2024 19:30 Відповісти

