Польща готується до нової хвилі біженців з України

Люблінське воєводство, як і інші регіони Польщі, готується до можливої нової хвилі біженців з України.

Про це генеральний консул України у Любліні Олег Куць повідомив у коментарі Радіо Свобода.

За словами дипломата, щомісяця у місті проводять засідання координаційної групи з питань допомоги громадянам України на території Люблінського воєводства, на яких, зокрема, обговорюють ці питання.

"Перед зимою, як і минулого року, цьому питанню ми приділяємо більше уваги. Днями була така зустріч, ми пропрацьовували різні сценарії. Можу сказати, що в Люблінському воєводстві високий рівень готовності. Є списки волонтерів, які у 2022 році допомагали нашим громадянам. У цьому списку кілька сотень волонтерів, яких при потребі зберуть і залучать до допомоги. Є чітке розуміння хто чим займатиметься, хто працюватиме на кордоні, хто на вокзалі", – розпровів Куць.

Він додав, що крім представників органів місцевої влади, неурядових організацій, волонтерів та українських дипломатів, до координаційної групи входять представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які консультують волонтерів про різні гранти, на які можна податися, щоб отримати фінансову допомогу для підтримки біженців.

Водночас він зауважив, що поки що якихось серйозних сигналів про ймовірний великий наплив українців немає, але загалом ситуація залежатиме від російських атак на енергетичну інфраструктуру України та ситуації на фронті.

Напередодні у коментарі польському медіа RMF FM воєвода Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський сказав, що у разі потреби пункти прийому біженців у регіоні можуть розгорнути протягом 24-48 годин.

"Якщо буде потреба надати допомогу людям, які тікають від війни чи холоду, будемо до цього готові. У попередні роки були такі місяці, коли це було кілька сотень людей щоденно, а було і кілька тисяч. Це були найбільші потоки, ми до цього теж готові, але я думаю, що нам це більше не загрожує", – зазначив Коморський.

Скільки українських біженців у ЄС?

Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.