Нацбанк продав у жовтні рекордний обсяг валюти з початку року
Чистий продаж доларів Національним банком у жовтні збільшився до $3,43 мільярда, порівняно із $3,21 млрд у вересні та $2,68 млрд – у серпні.
Зокрема, Нацбанк продав минулого місяця $3,43 млрд, а купив всього близько $2 мільйонів, свідчать дані регулятора.
Загалом із початку року регулятор продав на міжбанку близько $26,8 млрд.
Як повідомлялося, у 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
