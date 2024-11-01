БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк продав у жовтні рекордний обсяг валюти з початку року

Чистий продаж доларів Національним банком у жовтні збільшився до $3,43 мільярда, порівняно із $3,21 млрд у вересні та $2,68 млрд – у серпні.

Зокрема, Нацбанк продав минулого місяця $3,43 млрд, а купив всього близько $2 мільйонів, свідчать дані регулятора.

Загалом із початку року регулятор продав на міжбанку близько $26,8 млрд.

Валютні інтервенції НБУ у жовтні 2024 року

Як повідомлялося, у 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.

Я не фін.спеціаліст, лише версії: отримують кредити, та спалюють їх на міжбанк.біржі щоб хоч якось підтримати курс Потужно-Гривні .
Бо різкий обвал це по рейтингам Оплескозалежного, це некомільфа....

критикуйте, але саме аргументовано, які версії на вашу думку.... п.с. оптімістам і фанатам Зюзі одна відповідь - згадайте як втік Овоч, теж курс виявився липовим, тримався на проїданні кредитів

01.11.2024 19:14 Відповісти
просто включи логіку. ти ж зп в грн. отримуєш, а бабло нам дають в дол. і євро кожного міс. , якщо не міняти бабло на грн. то якого *** тримати тупо в резерві??? якщо будуть давати 10 млрд. то і продаваись на міжбану буде 10 млрд.
01.11.2024 21:28 Відповісти
Ти настікі даун, шо поняття зєльоного не маєш шо таке ЗВР і як вони працюють?
02.11.2024 16:38 Відповісти
ну і як
02.11.2024 21:02 Відповісти
Долари викупили для МСЕКів.
02.11.2024 06:19 Відповісти
да, таки представители государства брезнуют гривной,
наверное что то знают ...
03.11.2024 07:35 Відповісти

