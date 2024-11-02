Від системи "Шлях" з початку року відключили понад 200 перевізників

За порушення правил перетинання державного кордону "Укртрансбезпека" відключила від системи "Шлях" 223 перевізники, з них 202 ліцензіати виключили за матеріалами прикордонників.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що оперативно-розшукові підрозділи прикордонників лише з початку 2024 року направили до правоохоронців понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон та підробленням документів.

Відтак, розпочато майже 1500 кримінальних проваджень, понад 1700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Судами винесено понад 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.

Як повідомлялося, наприкінці червня за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону "Укртрансбезпека" на три місяці відключила шістьох перевізників від системи "Шлях".

У серпні з цієї ж причини від системи "Шлях" відключили ще 10 перевізників, а у вересні – ще 16.