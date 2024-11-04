В Україні майже 14 тисяч компаній мають право надавати медичні послуги. Кожна п’ята – у Києві

Майже 14 тисяч компаній та понад 28 тисяч ФОПів мають право на медичну практику в Україні. У 2024 році видали на 16% більше медичних ліцензій, ніж за аналогічний період минулоріч.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Так, станом на середину жовтня мають ліцензію МОЗ 13 887 компаній та 28 054 ФОПів.

Зазначається, що пік видачі медичних ліцензій припав на 2019 рік, коли за дев’ять місяців було видано ліцензії 910 компаніям. Відтоді кількість нових дозволів на роботу у медичній сфері лише вщухала.

Від початку 2024 року 355 медичних ліцензій отримали українські компанії. Це на 16,4% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році, проте все ще менше за показники до повномасштабної війни. За той самий період у 2021 було видано 670 ліцензій.

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Більшість виданих медичних ліцензій компаній діючі – 81,1%. Найбільше ліцензій видано на молодшу сестринську справу – 87% компаній від загальної кількості. Далі йдуть організація та управління охороною здоров’я – 81%, а замикає рейтинг за запитаністю терапія (39%). Одна компанія може мати ліцензії на декілька напрямків.

Дещо менш популярними є ультразвукова діагностика (30,6%), неврологія (28,3%), акушерство і гінекологія (27,7%) та стоматологія (26,9%).

Загалом найбільше медичних компаній з діючими ліцензіями працює у Києві – 20%. Далі йдуть Дніпропетровщина (8%), Донеччина, Львівщина та Харківщина – по 6%.

Хто заробив найбільше

До переліку найбільших за доходом компаній, які мають ліцензії, потрапила велика кількість бізнесів, у яких медичний напрямок не є провідним. Переважно, йдеться про компанії, в яких відкритий медичний напрямок для їх співробітників. Так, наприклад, у топі компанія Нібулон, яка мала 22,9 млрд грн доходу за минулий рік.

Проте у рейтингу є компанії, які надають медичне обслуговування усім охочим – це медичний центр "М.Т.К." з оборотом у 4,2 млрд за 2023 рік.

Також, до топу потрапили медичний центр "Добробут-поліклініка" з доходом 2,2 млрд грн, медична лабораторія "Діла", яка заробила 2 млрд грн, та "Сінево Україна" з оборотом у 1,9 млрд грн.

Зазначимо, що до топу потрапили і фармацевтичні компанії, такі як: "Дарниця", "Київмедпрепарат", "Здоров’я" та "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".