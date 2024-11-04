Негода спричинила знеструмлення у чотирьох областях

Унаслідок штормової погоди в окремих регіонах України на ранок 4 листопада були знеструмлені 74 населені пункти у чотирьох областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, знеструмлення є у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Чернігівській обласиях.

"Енергетики продовжують відновлювальні роботи на лініях, але несприятливі погодні умови зберігатимуться протягом доби", – попередили в компанії.

Водночас споживання електроенергії в Україні зростає. Уже сьогодні вранці його рівень був на 8,5% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 1 листопада. Причина такої суттєвої зміни – відчутне падіння температури повітря в усіх регіонах України.

Енергетики нагадують, українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. Тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Тож, в "Укренерго" закликали громадян не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години – з 16:00 до 21:00.

Як повідомлялося, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.