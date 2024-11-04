"АРМА виставила на продаж арештовані активи на 800 мільйонів, більшість з них належать росіянам"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставить на реалізацію арештовані активи, оцінені у 819,92 млн грн (у тому числі 212,01 млн грн – несплачені митні платежі).

Кошти від їх реалізації надійдуть до державного бюджету напряму та на закупівлю військових облігацій, повідомляє пресслужба АРМА.

"Найбільшу частку в загальній вартості становлять активи російського походження – окатиші, глинозем та брикети залізної руди, які сукупно оцінюються в понад 593 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, серед активів, що підлягають реалізації:

окатки залізної руди російського походження об'ємом 14 673 тонн, розміщені у 215 залізничних вагонах, оціночною вартістю 25,9 млн грн;

глинозем російського походження об'ємом 6 228 тонн у 90 залізничних вагонах на суму 72,61 млн грн;

брикети залізної руди російського походження об'ємом 50 148,716 тонн, оцінені в 494,9 млн грн;

деревина сосна в кількості 1 093 колод загальним об'ємом 471,55 кубометрів на суму 0,8 млн грн;

побутові речі в кількості 438 одиниць вартістю 3,3 млн грн;

електрообладнання Asic Bitman Antminer в кількості 538 одиниць на суму 0,5 млн грн.

Реалізація цих активів відбуватиметься через електронну систему "Прозорро.Продажі".

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Як повідомлялося, минулого тижня АРМА оголосило конкурси на управителя та оцінювача елітної нерухомості ексочільника МВС Віталія Захарченка.

Серед них: