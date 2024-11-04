Підсанкційна російська фінансистка увійшла до ради директорів МВФ
Підсанкційна російська фінансистка, колишня заступниця і радниця голови центробанку РФ Ксенія Юдаєва стала виконавчим директором Міжнародного валютного фонду у справах Росії та Сирії.
Вона призначена на посаду у МВФ з 1 листопада, передає Reuters. Її прізвище також з’явилося у переліку директорів на сайті МВФ.
Виконавча рада є головним органом МВФ, що ухвалює важливі щоденні рішення. Виконавчі директори обираються країнами-членами або групами країн.
Як повідомлялося, США запровадили санкції проти Ксенії Юдаєвої у квітні 2022 року, вони передбачають заборону на в'їзд та блокування активів. Наразі невідомо, чи зможе вона отримати американську візу, щоб брати участь у роботі ради директорів МВФ безпосередньо у Вашингтоні.
МВФ відновлює співпрацю з Росією?
Зауважимо, що у вересні МВФ вперше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну планував направити місію до Москви для обговорення "економічного розвитку і політики країни".
Україна, зокрема Національний банк та Міністерство фінансів, засудила цей крок.
Також дев'ять європейських країн 13 вересня направили до фонду листа та висловили протест на зустрічі з його директоркою-розпорядницею Кристаліною Георгієвою. На їхню думку, фонд не отримає об'єктивної оцінки стану російської економіки, оскільки Москва, яка перестала публікувати значну частину статистики, відцензурує дані, щоб продемонструвати, що економіка в порядку і успішно протистоїть західним санкціям.
Крім того, Кремль використая місію МВФ у своїх пропагандистських цілях, пояснивши її нормалізацією відносин, а це вдарить по репутації МВФ, знизивши бажання донорів допомагати Україні через програми фонду, йшлося у листі.
У підсумку МВФ відклав поновлення консультацій з урядом РФ на невизначений термін. У якості офіційної причини МВФ вказав технічну неготовність місії до проведення консультацій.
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Життя довбойобів нічому не вчить.
Чи може за кордоном вважають, що ми тут дурні, і не розуміємо реального стану справ?!