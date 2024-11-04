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Новини
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Підсанкційна російська фінансистка увійшла до ради директорів МВФ

путин

Підсанкційна російська фінансистка, колишня заступниця і радниця голови центробанку РФ Ксенія Юдаєва стала виконавчим директором Міжнародного валютного фонду у справах Росії та Сирії.

Вона призначена на посаду у МВФ з 1 листопада, передає Reuters. Її прізвище також з’явилося у переліку директорів на сайті МВФ.

Виконавча рада є головним органом МВФ, що ухвалює важливі щоденні рішення. Виконавчі директори обираються країнами-членами або групами країн.

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти Ксенії Юдаєвої у квітні 2022 року, вони передбачають заборону на в'їзд та блокування активів. Наразі невідомо, чи зможе вона отримати американську візу, щоб брати участь у роботі ради директорів МВФ безпосередньо у Вашингтоні.

МВФ відновлює співпрацю з Росією?

Зауважимо, що у вересні МВФ вперше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну планував направити місію до Москви для обговорення "економічного розвитку і політики країни".

Україна, зокрема Національний банк та Міністерство фінансів, засудила цей крок.

Також дев'ять європейських країн 13 вересня направили до фонду листа та висловили протест на зустрічі з його директоркою-розпорядницею Кристаліною Георгієвою. На їхню думку, фонд не отримає об'єктивної оцінки стану російської економіки, оскільки Москва, яка перестала публікувати значну частину статистики, відцензурує дані, щоб продемонструвати, що економіка в порядку і успішно протистоїть західним санкціям.

Крім того, Кремль використая місію МВФ у своїх пропагандистських цілях, пояснивши її нормалізацією відносин, а це вдарить по репутації МВФ, знизивши бажання донорів допомагати Україні через програми фонду, йшлося у листі.

У підсумку МВФ відклав поновлення консультацій з урядом РФ на невизначений термін. У якості офіційної причини МВФ вказав технічну неготовність місії до проведення консультацій.

Автор: 

МВФ (1754) росія (14573) санкції (4540)


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Топ коментарі
+13
це МВФ поспішив з призначенням виконавчого директора. Треба було би до лютого зачекати, тоді зразу саму ********* узяли би виконавчим директором.
Життя довбойобів нічому не вчить.
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04.11.2024 15:01 Відповісти
+11
Шо у світі відбувається ?! Палата №6 чи шо ?!
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04.11.2024 15:00 Відповісти
+10
Той випадок, коли в борделі відпадає задня стіна, і люди зблизька дивляться на своїх політиків.
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04.11.2024 15:12 Відповісти
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Це вже потужно, рішуче, союзно, санкційно-пекельно чи по-партнерськи?
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04.11.2024 14:59 Відповісти
Шо у світі відбувається ?! Палата №6 чи шо ?!
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04.11.2024 15:00 Відповісти
це МВФ поспішив з призначенням виконавчого директора. Треба було би до лютого зачекати, тоді зразу саму ********* узяли би виконавчим директором.
Життя довбойобів нічому не вчить.
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04.11.2024 15:01 Відповісти
Той випадок, коли в борделі відпадає задня стіна, і люди зблизька дивляться на своїх політиків.
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04.11.2024 15:12 Відповісти
100%.
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04.11.2024 15:42 Відповісти
якщо читати навкоси, то виглядає "як професійна російська аферистка увійшла до ради директорів МВФ"
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04.11.2024 16:12 Відповісти
Де пахнуть великі гроші совість відпочиває
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04.11.2024 16:46 Відповісти
Поки не прийде катастрофа
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04.11.2024 17:12 Відповісти
Захід давно вже втратив нюх і толерує все лайно без розбору.
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04.11.2024 17:45 Відповісти
Потихеньку повертають під шумок кацапню скрізь. Я не здивуюсь, якщо санкції з них почнуть тихенько знімати та не оголошувати про це.
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04.11.2024 17:48 Відповісти
Ирина Корзун, вы ошибаетесь - это "товарищей" еще никто не отменял!!!
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04.11.2024 21:02 Відповісти
МВФ ТАКИЙ ЖЕ ГУТАПЕРЧЕВИЙ ЯК І ООН. Захіпзадовнм сама хотіла,але х....не відпустило. То запхнула подругу.
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04.11.2024 23:29 Відповісти
Бизнес как южуал
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05.11.2024 01:27 Відповісти
То може Ви нарешті хоч так зрозумієте, хто замовляє, а хто грає цю фінансову музику на міровій арені! Всі ці лояльні відмовки щодо вступу в ЄС, НАТО - просто зрежесована гра, а реалій ось насправді. Русня кругом - ООН, МАГАТЕ, Раді дерекотрів МВФ! А чому там немає України?!
Чи може за кордоном вважають, що ми тут дурні, і не розуміємо реального стану справ?!
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05.11.2024 13:49 Відповісти

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