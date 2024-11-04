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Новини
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Українцям перерахували субсидії на новий опалювальний сезон. Як перевірити?

Як дізнатися розмір субсидії?

Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня (16 днів).

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Там нагадали, що виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії, зокрема про її розмір і період, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія".

Подати документи на субсидію можна кількома способами:

  • особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • поштою на адресу територіального органу Фонду;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

У Пенсійному фонді наголосили, що в разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, а за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт, за яким переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла у дев'яти областях.  

При цьому така субсидія не обмежуватиме пересесленців в отриманні ще однієї держдопомооги – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Автор: 

Пенсійний фонд (421) субсидія (614) опалювальний сезон (1160)


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04.11.2024 17:27 Відповісти
Брехуни !!! Немає там такого розділу -- "Моя субсидія" !!!
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04.11.2024 17:31 Відповісти
Розділ є, у лівому стовбцю.
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04.11.2024 19:44 Відповісти
Там є "Заява на житлову субсидію" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2024 22:10 Відповісти
Треба натиснути на своє ПІБ, буде інше меню.
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04.11.2024 22:37 Відповісти
У когось вже палять.
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04.11.2024 18:07 Відповісти

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