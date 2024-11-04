Українцям перерахували субсидії на новий опалювальний сезон. Як перевірити?
Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня (16 днів).
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
Там нагадали, що виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.
Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії, зокрема про її розмір і період, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія".
Подати документи на субсидію можна кількома способами:
- особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
- поштою на адресу територіального органу Фонду;
- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".
У Пенсійному фонді наголосили, що в разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, а за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт, за яким переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла у дев'яти областях.
При цьому така субсидія не обмежуватиме пересесленців в отриманні ще однієї держдопомооги – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль