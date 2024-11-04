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Новини
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В Україні запровадили нові правила реєстрації винаходів

идея

В Україні запрацювали нові Правила реєстрації винаходів та корисних моделей.

Ці зміни затверджені наказом Міністерства економіки №23301 від 9 вересня, який набув чинності 25 жовтня, повідомляє пресслужба міністерства.

Нові правила встановлюють права та обов'язки заявників, перелік необхідних документів, а також деталі експертизи. Окремо увагу приділено міжнародним заявкам, заявкам у секретних галузях, можливостям часткової відмови від прав, а також — новим механізмам для зауважень та заперечень від третіх осіб, зауважили в Мінекономіки.

"Нові правила дозволять цифровізувати процес експертизи заявок, а відповідно пришвидшити реєстрацію прав. Це важливий крок для того, аби українські винахідники та інноваційний бізнес залишалися серед лідерів високотехнологічного розвитку", – пояснив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

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Зокрема, правила визначають, що винахід або корисна модель — це нове технічне рішення, яке здатне вирішити актуальні завдання в різних галузях. Для реєстрації винаходу важливо, аби він відповідав вимогам промислової придатності та винахідницького рівня. Корисні моделі мають відповідати вимогам новизни та придатності до застосування.

У Мінекономіки зазначають, що нові правила відповідають стандартам ЄС, що сприятиме інтеграції України в європейську інноваційну спільноту. Також вони враховують українське санкційне законодавство: заявки перевіряються на відповідність санкційним нормам, і в разі накладених санкцій їхній подальший розгляд відбувається з урахуванням обмежень, визначених Радою національної безпеки і оборони України.

Автор: 

авторське право (75) винахід (14) Мінекономрозвитку (2025)


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Нові схематози треба реєструвати за новими правилами.
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04.11.2024 18:30 Відповісти
"Рацпредложєніє" ужє не катіт....
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04.11.2024 18:33 Відповісти
Потрібно оцифрувати та поставити на облік сектантів святого п'ятого. Ці винахідники щодня щось винаходять. Причому їх винаходи лише на рівні дебілізму і кретинізму.
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04.11.2024 18:38 Відповісти
Для реєстрації винаходу важливо, аби він відповідав вимогам промислової придатності та винахідницького рівня. Джерело: https://biz.censor.net/n3518327

Це неповна інформація. Для патентування винаходу необхідно, щоб івн відповідав всім 3 вимогам патентоздатності - новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності.
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04.11.2024 18:41 Відповісти
Україна - винаходи. Якісь слова несумісні.
У нас аспірант, це місце де можна легально відсидіться.
При цьому талановиті діти їдуть за кордон і не повертаються.
Тут катастрофа.
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04.11.2024 19:43 Відповісти

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