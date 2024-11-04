В Україні запровадили нові правила реєстрації винаходів

В Україні запрацювали нові Правила реєстрації винаходів та корисних моделей.

Ці зміни затверджені наказом Міністерства економіки №23301 від 9 вересня, який набув чинності 25 жовтня, повідомляє пресслужба міністерства.

Нові правила встановлюють права та обов'язки заявників, перелік необхідних документів, а також деталі експертизи. Окремо увагу приділено міжнародним заявкам, заявкам у секретних галузях, можливостям часткової відмови від прав, а також — новим механізмам для зауважень та заперечень від третіх осіб, зауважили в Мінекономіки.

"Нові правила дозволять цифровізувати процес експертизи заявок, а відповідно пришвидшити реєстрацію прав. Це важливий крок для того, аби українські винахідники та інноваційний бізнес залишалися серед лідерів високотехнологічного розвитку", – пояснив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

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Зокрема, правила визначають, що винахід або корисна модель — це нове технічне рішення, яке здатне вирішити актуальні завдання в різних галузях. Для реєстрації винаходу важливо, аби він відповідав вимогам промислової придатності та винахідницького рівня. Корисні моделі мають відповідати вимогам новизни та придатності до застосування.

У Мінекономіки зазначають, що нові правила відповідають стандартам ЄС, що сприятиме інтеграції України в європейську інноваційну спільноту. Також вони враховують українське санкційне законодавство: заявки перевіряються на відповідність санкційним нормам, і в разі накладених санкцій їхній подальший розгляд відбувається з урахуванням обмежень, визначених Радою національної безпеки і оборони України.