Влада Києва замовила п’ять нових трамваїв по 100 мільйонів за штуку

Комунальне підприємство "Київпастранс" замовило п’ять сучасних трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги загальною вартістю майже 500 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані у системі Prozorro, передає Liga.net.

Очікувана вартість закупівлі склала 493 млн грн, а переможцем торгів визнали єдиного учасника – ТОВ "Татра-Юг" з фінальною пропозицією 490,6 млн грн з ПДВ.

Компанія планує передати замовнику трамвайні самохідні вагони 2024 року виготовлення, вони складатимуться із трьох секцій (з однією кабіною водія) загальною довжиною 26,9 м.

Процедура закупівлі передбачала відкриті торги з особливостями, а кінцевий строк подання пропозицій завершився 28 жовтня.

За умовами контракту, замовник має отримати трамваї до кінця 2025 року.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року нові трамваї українського виробництва компанії "Татра-Юг" вийшли на маршрут на лівому березі Києва.

"Татра-Юг" – український виробник трамваїв та обладнання з 1993 року, послідовник найбільшого у світі підприємства з виробництва трамваїв – Tatra (Чехія), яке було одним зі співзасновників "Татра-Юг".