Уряд від початку повномасштабної війни залучив понад 1,3 трильйона гривень від продажу ОВДП

Уряд України впродовж січня-жовтня 2024 року залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 498 млрд грн в еквіваленті: 363,98 млрд грн, $2,54 млрд і 754,9 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 188,08 млрд грн, $2,18 млрд і 918,3 млн євро.

Протягом десяти місяців 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 183,63 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в жовтні – на 33,26 млрд грн в еквіваленті.

Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень-жовтень становить 146% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом від початку повномасштабної війни до 31 жовтня 2024 року урядом на первинних аукціонах залучено майже 1,32 трлн грн в еквіваленті: 918,15 млрд грн, $8,15 млрд і 2,47 млрд євро. За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 617,46 млрд грн, $8,31 млрд і 2,17 млрд євро.

У Нацбанку нагадали, що в жовтні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, становила в гривні 16,80% річних, у доларах США – 4,66% річних. ОВДП, номіновані в євро, в жовтні не розміщувалися.

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 листопада 2024 року він становив:

86,56 млрд грн, або 32,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 жовтня – 72,82 млрд грн, або 34,6%);

$1,59 млрд, або 52,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 жовтня – $1,5 млрд, або 53,1%);

155 млн євро, або 27,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 жовтня –143 млн євро, або 25,4%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 листопада 2024 року становив 158,8 млрд грн в еквіваленті порівняно з 55,6 млрд грн в еквіваленті на 1 листопада 2023 року – зростання майже у 2,9 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 листопада 2024 року становив 6,57 млрд грн, $29,4 млн та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів у жовтні 2024 року здійснило погашення військових ОВДП на суму $400 млн.