У Києві обмежать рух вулицею Грушевського. КАРТА
У Києві з 5 до 11 листопада,з 08:00 до 20:00, частково обмежать рух вулицею Михайла Грушевського.
Про це йдеться в повідомленні "Київавтодора".
"Обмеження пов’язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі", – сказано в повідомленні.
Раніше стало відомо, що влада Києва витратить 1,6 млрд грн на нову дорогу до непрацюючого аеропорту "Київ".
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Алекс Скела
показати весь коментар04.11.2024 23:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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