У Києві обмежать рух вулицею Грушевського. КАРТА

У Києві з 5 до 11 листопада,з 08:00 до 20:00, частково обмежать рух вулицею Михайла Грушевського.

Про це йдеться в повідомленні "Київавтодора".

"Обмеження пов’язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі", – сказано в повідомленні.

Раніше стало відомо, що влада Києва витратить 1,6 млрд грн на нову дорогу до непрацюючого аеропорту "Київ".