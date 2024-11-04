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У Києві обмежать рух вулицею Грушевського. КАРТА

У Києві на тиждень обмежать рух вулицею Грушевського

У Києві з 5 до 11 листопада,з 08:00 до 20:00, частково обмежать рух вулицею Михайла Грушевського.

Про це йдеться в повідомленні "Київавтодора".

"Обмеження пов’язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі", – сказано в повідомленні.

Раніше стало відомо, що влада Києва витратить 1,6 млрд грн на нову дорогу до непрацюючого аеропорту "Київ". 

Ремонт дороги на Грушевського

Автор: 

дороги (1589) Київ (4733) ремонт (1500)


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04.11.2024 23:48 Відповісти

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