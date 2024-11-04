АРМА продасть на аукціоні російський танкер. Він блокував Керченську протоку в 2018 році

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало ухвалу Дніпровського районного суду Києва про передачу російського танкера Nika Spirit для реалізації.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Як зазначається, це рішення стало можливим завдяки ініціативі АРМА та клопотанню прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) був затриманий 24 липня 2019 року в порту "Ізмаїл". За даними міжнародної інформаційної системи Equasis, судно під номером ІМО 8895528 було ідентифіковано як те, що використовувалось для блокування Керченської протоки в листопаді 2018 року. Це дозволило прикордонникам ФСБ Росії захопити українські військові кораблі із 24 членами екіпажу.

"Раніше рішенням суду цей актив був переданий АРМА для управління. Під час війни АРМА вбачає доцільність зосередитись саме на реалізації дороговартісних арештованих активів, таких як танкер Nika Spirit, замість пошуку управителів. Цей підхід дозволяє швидше наповнювати державний бюджет коштами, які можуть бути спрямовані на потреби оборони", – сказано в повідомленні.

Відтак, АРМА вже звернулося до правоохоронних органів та Ради національної безпеки й оборони з відповідними документами щодо можливості зміни механізму роботи з арештованим майном. Так, замість передачі окремих активів в управління АРМА пропонує здійснювати їх реалізацію через систему електронних аукціонів "Прозорро.Продажі".

В АРМА зазначили, що успішний кейс із танкером Nika Spirit відкриває шлях до масштабних та швидких надходжень до державного бюджету в умовах війни.

У лютому 2023 року АРМА уклало договір управління арештованим російським судном Nika Spirit з ПрАТ "Київський річковий порт".