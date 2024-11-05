Українці все менше купують нові авто з традиційними двигунами. Найпопулярніші моделі жовтня

У жовтні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків в Україні. Торік цей показник становив майже 66%.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,1% жовтневих продажів нових авто. У жовтні минулого року цей показник дорівнював 45,5%.

Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 26,3%, торік їм належало 20,4% ринку нових авто.

Водночас частка гібридних авто збільшилась з 18,6% до 20,7%. Електромобілі охопили 16,6%, проти 14,8% жовтня минулого року.

При цьому на автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

Найпопулярнішими моделями за сегментами стали:

бензинові авто – Renault Duster;

дизельні – Renault Duster;

гібридні – Toyota RAV-4;

електро – Honda M-NV;

авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.