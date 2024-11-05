Фонд держмайна став офіційним власником 49% компанії, що керує мережею АЗС Shell

Наприкінці жовтня Фонд державного майна став офіційним власником 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею АЗС Shell в Україні.

Про це свідчать дані аналітичної системи Contr Agent, передає liga.net.

Раніше, ця частка належала підсанкційному російському олігарху та ексголові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.

За рішенням Вищого антикорупційного суду його українські активи, зокрема частку в "Альянс Холдингу" стягнули в дохід держави.

На виконання цього рішення попередніх власників ТОВ "Альянс Холдинг" – Cicerone Holding B.V. і Bogstone Holding B.V. – вивели з переліку засновників компанії. Після цього була затверджена нова структура власності:

Shell Overseas Investments B.V. – 51%;

Фонд державного майна України – 49%.

Читайте також: Верховний суд відмовився переглядати часткову націоналізацію мережі АЗС Shell

Націоналізація мережі АЗС Shell

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснєфть".

Зокрема, йшлося про Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Коларова Івана, Eatongate Holding Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".

У січні 2024 року ВАКС не дозволив націоналізацію мережі АЗС Shell. Утім, Мін’юст подав апеляцію., яку Апеляційна палата ВАКС задовольнила 2 квітня.

Як писав БізнесЦензор, міжнародна корпорація Shell у 2006 році створила спільно з російською групою "Альянс" спільне підприємство з управління мережею АЗС в Україні – ТОВ "Альянс Холдинг". Контрольний пакет належав Shell.

У 2015 році співвласником спільного підприємства замість російського "Альянсу" стала "Незалежна нафтова компанія" (ННК), яка належить колишньому голові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.