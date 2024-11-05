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Партію пива "Львівське Різдвяне" відкликають із продажу та закликають не споживати. У чому причина

Карлсберг Україна відкликає частину партії продукції з обігу

ПрАТ "Карлсберг Україна" відкликає частину партії лімітованої серії темного пива "Львівського Різдвяного" через дефект упаковки.

Про це повідомили у Державній службі України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, йдеться про партію у скляних пляшках 0,5 л за номером партії, що збігається з датою виробництва 03.10.24.

"Предметом відкликання стала продукція лімітованої партії у скляній тарі від постачальника, в якій під час внутрішньої системи інспектування компанією було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки.

Незважаючи на те, що при контрольних перевірках у партії готової продукції цього дефекту виявлено не було, компанія вважає за необхідне вилучити з продажів продукти в зазначеному пакуванні", – йдеться у повідомленні.

Тож, компанія також просить споживачів при виявленні продукту з датою виробництва 03.10.2024 09-12 год 18-19 год не відкривати пляшку, не вживати продукт і повернути його через місце придбання, або зателефонувати на гарячу лінію виробника 0800 3000 80.

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ПрАТ "Карлсберг Україна" інформує партнерів про своє рішення з метою припинення реалізації згаданої партії та відкликання її з обігу.

Як повідомлялося, виробництво пива в Україні в 2023 році зросло на 7,8%  порівняно з 2022 роком.

Автор: 

пиво (138) Держпродспоживслужба1 (342) Carlsberg (21)


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Это не пиво, это моча. Пока не будет закона про пиво как в Германии, эти аферисты и дальше будут травить людей.
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06.11.2024 04:49 Відповісти

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