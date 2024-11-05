До 500 мільйонів під 5% річних: Кабмін запустив програму пільгових кредитів для виробників зброї (оновлено)

Кабінет Міністрів затвердив механізм пільгового кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засідання уряду.

"Сьогодні схвалюємо нову програму пільгового кредитування ОПК. Підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до 5 років, під 5% річних", – сказав голова уряду.

Він зауважив, що наразі понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю: боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини.

У пресслужбі Мінстратегпрому уточнили, що пільгові кредити для підприємств ОПК видаватимуть як на інвестиційні проєкти, так і на поповнення обігових коштів.

На інвестиційні проєкти можна буде залучити до 500 млн грн на строк до 5 років, для поповнення оборотного капіталу – до 100 мільйонів гривень на строк до 3 років. Пільгова відсоткова ставка для виробників в обох випадках становитиме 5% річних, решту коштів за обслуговування кредиту покриватиме держава.

При цьому пільгові кредити надаватимуть лише ті банки, в яких є режимно-секретний об’єкт. Станом на зараз – це "Ощадбанк" і "Укрексімбанк", але цей перелік буде доповнюватись.

Програмою можуть скористатися підприємства, установи, організації, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.

Отримані кошти в рамках програми можна використати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення, які використовуються для задоволення потреб Сил оборони.

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У Мінстратегпромі визнали, що наразі підприємства ОПК не мають доступу до оборотного капіталу для виконання перспективних розробок та розширення операційної діяльності, а процес придбання обладнання для виробництва зброї, закупівлі окремих верстатів, комплектуючих тощо є досить тривалим. Тому запровадження пільгового кредитування має вирішити цю проблему.

У міністерстві додали, що у державному бюджеті на 2024 рік вже передбачені кошти у розмірі 263,4 млн грн на фінансування програми "Відшкодування відсотків за кредитами, які надаються підприємствам оборонно-промислового комплексу, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, пов’язаних із розвитком оборонно-промислового комплексу".