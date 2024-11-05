Кабмін звільнив ще одного заступника Умєрова. Він відповідав за фінанси Міноборони

Кабінет Міністрів звільнив Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони.

Відповідне розпорядженняКабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 5 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

Як повідомлялося, 1 жовтня міністр оборони Рустем Умєров підписав подання про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган.

У той же день Кабмін звільнив Станіслава Гайдера та Людмилу Дарган.

Нагадаємо, Кабмін призначив Юрія Джигира заступником міністра оборони у вересні 2023 року. Раніше він працював у Мінфіні, а у Міноборони він відповідав за фінанси міністерства.

У квітні він заявив, що внутрішній аудит, який провело Міністерство оборони України, виявив порушень на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.