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Новини
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Уряд має розглянути можливість бронювання для ФОПів, це принесе мільярди для фінансування ЗСУ, – голова ЛОВА Козицький

козицький

Кабінет Міністрів має розглянути можливість бронювання військовозобов’язаних працівників, роботодавцями яких є фізичні особи-підприємці (ФОП). Це дозволить значно збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів, а отже – залучити додаткові кошти для фінансування ЗСУ.

Про це голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький написав у колонці для БізнесЦензора.

Він зауважив, що спрощення процедури бронювання працівників за допомогою порталу "Дія", а також посилення заходів мобілізації стимулювали бізнес виходити із "сірої" зони та офіційно платити зарплати, близькі до ринкових.

Водночас велика частка ФОПів, які є роботодавцями, нараховують заробітну плату близьку до мінімальної. Як наслідок, бюджети всіх рівнів недоотримують значні кошти, які можна було б спрямувати на підтримку ЗСУ, вказує Козицький.

"Звісно, можна сказати, що це свідоме підтягування бізнесом показників критичності для бронювання, але на мій погляд, це найбільш дієвий спосіб для бізнесу виходити з тіні та загалом детінізувати економіку країни. Проте, подібні дії аж ніяк не стимулюють ФОПів", – зазначив керівник Львівської ОВА.

Він нагадав, що станом на 1 жовтня 2024 року в Україні було зареєстровано понад 1,7 млн ФОПів, з них 126,3 тис. – лише у Львівській області.

При цьому, навіть у ІТ-секторі середній розмір заробітної плати у ФОПів, яких лише на Львівщині зареєстровано понад 34,7 тис., за підсумками першого півріччя становить лише 8 132 грн. Водночас у тих галузях, які отримали можливість часткового бронювання співробітників, офіційні зарплати суттєво зросли.

фоп

"У масштабах держави мова йде про потенційну можливість залучення в бюджети всіх рівнів мільярдів гривень! При тому добровільну. Тому є гостра потреба змінити та доповнити існуючу систему бронювання працівників для забезпечення балансу між потребами армії в людях та бюджету в коштах. Це дозволить суспільству побачити в дії принцип "служи або працюй", – наголосив Козицький.

З огляду на це, керівник Львівської ОВА пропонує уряду розглянути можливість бронювання ФОПів та їх найманих працівників.

"Уряду і Верховній Раді потрібно дати чесну та відверту відповідь щодо діяльності ФОПів: це юридична форма підприємницької діяльності фізичної особи, чи один із інструментів мінімізації сплати податків?! Слід розглянути можливість внесення законодавчих змін та надати можливість бронювання ФОПів та їх найманих працівників. Львівська ОВА готова долучитись до напрацювання критеріїв і підстав для бронювання даної категорії військовозобов'язаних", – додав Козицький.

Автор: 

бронювання (206) мобілізація (487) Новини компаній (3459) Козицький Максим (13) ФОП (133) Львівська область (289)


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Топ коментарі
+10
дві мети: підірвати боєздатність ЗСУ і набити кармани грошима...
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05.11.2024 17:51 Відповісти
+5
як податки підіймати - так ФОПам в першу чергу! а як бронювати, так хто це такі?

з іншого боку в Україні зараз більше 2х мільйонів ФОПів, якщо вони почнуть бронюватися, це ж ішак встреться від гніву
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05.11.2024 16:57 Відповісти
+3
Збільшаться надходження для розкрадання
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05.11.2024 17:51 Відповісти
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Хтось здатний зрозуміти ці діаграми, або це розраховано тільки на випусвкників трускавецьких університетів?
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05.11.2024 16:35 Відповісти
як податки підіймати - так ФОПам в першу чергу! а як бронювати, так хто це такі?

з іншого боку в Україні зараз більше 2х мільйонів ФОПів, якщо вони почнуть бронюватися, це ж ішак встреться від гніву
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05.11.2024 16:57 Відповісти
Ну у ФОПів і так невеликі податки, якщо вже говорити по справедливості, а в результаті все одно завжди платить кінцевий споживач
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06.11.2024 11:23 Відповісти
по-перше, будь які податки - великі, бо працюєш ТИ, а хтось лізе тобі в карман!
по-друге, я платив 5 відсотків від доходу, ПДВ, військовий збір, ЄСВ навіть якщо немає доходу тощо

"а в результаті все одно завжди платить кінцевий споживач" такої маячні я давно не чув! наприклад, єдиний соціальний внесок - це який "споживач" мені сплачує?
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06.11.2024 11:38 Відповісти
Доволі цікава ініціатива.
Але її потрібно системно і глибше вивчити.
Бо є як ''+'' так і ''-''.
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05.11.2024 17:47 Відповісти
економіка потребує коштів. війна потребує трьох складових - грошей, грошей і ще раз грошей
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07.11.2024 02:14 Відповісти
дві мети: підірвати боєздатність ЗСУ і набити кармани грошима...
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05.11.2024 17:51 Відповісти
бюджет малореалістичний, дефіцитний, набрали кредитів, вагон боргів
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07.11.2024 02:15 Відповісти
Збільшаться надходження для розкрадання
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05.11.2024 17:51 Відповісти
Ніби народ не знає як ФОП платить зп. Мінімалку офіційно ще стільки ж або й більше на руки. Ну і вести війну проти касових апаратів та будь яких податків. Вільний ринок, він такий. В мріях вітчизняних бізнесменів.
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05.11.2024 17:53 Відповісти
наче ж вводять заборону для бізнесу дробитись на фопи і шукати обхідні шляхи. проте все одно люди будуть шукати
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07.11.2024 02:17 Відповісти
Наймані працівники ФОПів офіційно отримують мінімалку. Ніколи ФОПи зарплату не легалізують.
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05.11.2024 17:56 Відповісти
бо вони для того і існують це як ВЕЗ для великих дядьків
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05.11.2024 18:10 Відповісти
Бронювання оттакої маси народу , це теж Оманський план . Хочу сказати фопам , якщо фронт геть впаде , бо немає мобілізації, хлопці на фронті дійсно змучені , то прийдуть кацапи , і поженуть вас як стадо на Польщу , країни Балтії , а бізнес просто заберуть собі , розкрадуть. У вас є жінки , родини, які зможуть вести ваш бізнес , подумайте , якщо є чим .
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05.11.2024 18:09 Відповісти
Якої мобілізації немає до чого ця п..ш постійна, навчальні центри зараз перегружені що по словам Наливайченка були змушені скоротити навчання до 1.5 місяців.

Зброя далекобійна потрібна, хоч міліон з калашами призви зараз, снарядам, дронам і кабам то всерівно, просто втрат стане напорядок більше.

Та порядок навести у війську з управлінням щоб не було такої х..ні про що говорить Бутусов і Костенко. До прикладу, що дають вказівку десь зайняти позицію а там уже орки давно і військові просто попадають у засідку. А потім виявляється що про це знали.
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05.11.2024 18:47 Відповісти
це місцеві боти, бо якщо б воно насправді так думало - то саме б мобілізувалось.
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05.11.2024 19:29 Відповісти
Вже ****.али з своїми бронюваннями. Всім давайте бронь, мобілізовані скоро закінчаться. Аа. І забув зовсім - гімн расєї вчіть. Гидко читати щодня ці новини
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05.11.2024 18:17 Відповісти
Всі схематози Зельоних прикриваються необхідністю грошей на Армію, на відбудову Енергосистеми, дороги, і т.д. Але результату нуль, крім повних багажників грошей, дивани, матраци, мішки під вікнами, та селфі з результатом Зе кінця епохи бідності.
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05.11.2024 20:54 Відповісти
Глядиш,з цих грошей і на доріжку до власного курорту вдасться щось урвати. Так тримати,Козацький!
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05.11.2024 22:55 Відповісти
Ви не повірите, але якщо зробити 100%-не бронювання... Але реалії такі, що навіть виробництва не можуть забронювати всіх кого треба
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06.11.2024 11:21 Відповісти
це правда заводи волають про кадрові нестачі
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07.11.2024 02:18 Відповісти

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