Уряд має розглянути можливість бронювання для ФОПів, це принесе мільярди для фінансування ЗСУ, – голова ЛОВА Козицький

Кабінет Міністрів має розглянути можливість бронювання військовозобов’язаних працівників, роботодавцями яких є фізичні особи-підприємці (ФОП). Це дозволить значно збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів, а отже – залучити додаткові кошти для фінансування ЗСУ.

Про це голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький написав у колонці для БізнесЦензора.

Він зауважив, що спрощення процедури бронювання працівників за допомогою порталу "Дія", а також посилення заходів мобілізації стимулювали бізнес виходити із "сірої" зони та офіційно платити зарплати, близькі до ринкових.

Водночас велика частка ФОПів, які є роботодавцями, нараховують заробітну плату близьку до мінімальної. Як наслідок, бюджети всіх рівнів недоотримують значні кошти, які можна було б спрямувати на підтримку ЗСУ, вказує Козицький.

"Звісно, можна сказати, що це свідоме підтягування бізнесом показників критичності для бронювання, але на мій погляд, це найбільш дієвий спосіб для бізнесу виходити з тіні та загалом детінізувати економіку країни. Проте, подібні дії аж ніяк не стимулюють ФОПів", – зазначив керівник Львівської ОВА.

Він нагадав, що станом на 1 жовтня 2024 року в Україні було зареєстровано понад 1,7 млн ФОПів, з них 126,3 тис. – лише у Львівській області.

При цьому, навіть у ІТ-секторі середній розмір заробітної плати у ФОПів, яких лише на Львівщині зареєстровано понад 34,7 тис., за підсумками першого півріччя становить лише 8 132 грн. Водночас у тих галузях, які отримали можливість часткового бронювання співробітників, офіційні зарплати суттєво зросли.

"У масштабах держави мова йде про потенційну можливість залучення в бюджети всіх рівнів мільярдів гривень! При тому добровільну. Тому є гостра потреба змінити та доповнити існуючу систему бронювання працівників для забезпечення балансу між потребами армії в людях та бюджету в коштах. Це дозволить суспільству побачити в дії принцип "служи або працюй", – наголосив Козицький.

З огляду на це, керівник Львівської ОВА пропонує уряду розглянути можливість бронювання ФОПів та їх найманих працівників.

"Уряду і Верховній Раді потрібно дати чесну та відверту відповідь щодо діяльності ФОПів: це юридична форма підприємницької діяльності фізичної особи, чи один із інструментів мінімізації сплати податків?! Слід розглянути можливість внесення законодавчих змін та надати можливість бронювання ФОПів та їх найманих працівників. Львівська ОВА готова долучитись до напрацювання критеріїв і підстав для бронювання даної категорії військовозобов'язаних", – додав Козицький.