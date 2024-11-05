"е-Підприємець": У "Дії" запустили тестування ще п’яти послуг для бізнесу

На порталі "Дія" розширили перелік сервісів в "е-Підприємцю" – запустили бета-тестування п’яти нових послуг.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Розширюємо можливості комплексного сервісу е-Підприємець та додаємо нові послуги – від реєстрації касового апарата до найму нового працівника. Розпочинайте чи масштабуйте бізнес із Дією. За кілька кліків, без поїздок до різних установ та купи паперів", – додали у пресслужбі Міністерства цифрової тртансформації.

Відтепер в одній заяві е-Підприємця українці зможуть оформити:

повідомлення про використання єдиного рахунку;

повідомлення про прийняття працівника на роботу;

заяву про реєстрацію РРО;

заяву про реєстрацію ПРРО;

повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

Як нагадали у Мінцифрі, комплексний сервіс "е-Підприємець" запустили на порталі "Дія" пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв.

Як повідомлялося, Міністерство економіки запустило можливість для підприємців подавати заявки онлайн та отримувати висновок щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародних розрахунків.