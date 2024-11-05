"е-Підприємець": У "Дії" запустили тестування ще п’яти послуг для бізнесу
На порталі "Дія" розширили перелік сервісів в "е-Підприємцю" – запустили бета-тестування п’яти нових послуг.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Розширюємо можливості комплексного сервісу е-Підприємець та додаємо нові послуги – від реєстрації касового апарата до найму нового працівника. Розпочинайте чи масштабуйте бізнес із Дією. За кілька кліків, без поїздок до різних установ та купи паперів", – додали у пресслужбі Міністерства цифрової тртансформації.
Відтепер в одній заяві е-Підприємця українці зможуть оформити:
- повідомлення про використання єдиного рахунку;
- повідомлення про прийняття працівника на роботу;
- заяву про реєстрацію РРО;
- заяву про реєстрацію ПРРО;
- повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).
Як нагадали у Мінцифрі, комплексний сервіс "е-Підприємець" запустили на порталі "Дія" пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв.
Як повідомлялося, Міністерство економіки запустило можливість для підприємців подавати заявки онлайн та отримувати висновок щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародних розрахунків.
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більше того, бізнес перестав бути Двигуном прогресу, перейшовши в нішу споживання та збагачення. у нас це видко навіть неозброєнним Оком, тобто все йде по плану засновників Системи.