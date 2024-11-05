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Новини
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"е-Підприємець": У "Дії" запустили тестування ще п’яти послуг для бізнесу

дія

На порталі "Дія" розширили перелік сервісів в "е-Підприємцю" – запустили бета-тестування п’яти нових послуг.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Розширюємо можливості комплексного сервісу е-Підприємець та додаємо нові послуги – від реєстрації касового апарата до найму нового працівника. Розпочинайте чи масштабуйте бізнес із Дією. За кілька кліків, без поїздок до різних установ та купи паперів", – додали у пресслужбі Міністерства цифрової тртансформації.

Відтепер в одній заяві е-Підприємця українці зможуть оформити:

  • повідомлення про використання єдиного рахунку;
  • повідомлення про прийняття працівника на роботу;
  • заяву про реєстрацію РРО;
  • заяву про реєстрацію ПРРО;
  • повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

Як нагадали у Мінцифрі, комплексний сервіс "е-Підприємець" запустили на порталі "Дія" пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв.

Як повідомлялося, Міністерство економіки запустило можливість для підприємців подавати заявки онлайн та отримувати висновок щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародних розрахунків.

Автор: 

бізнес (1220) Мінцифри (835) Дія (643)


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А функція "Записатися на загальну військову підготовку" коли запрацює?
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05.11.2024 14:25 Відповісти
скоро.... але вона не повязана з мобілізацією
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05.11.2024 16:02 Відповісти
А коли запустять е-Людина? А то схоже, що це прям опція для якогось обмеженого кола осіб, а всім іншим наче автоматично запускається е-Раб...
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05.11.2024 15:06 Відповісти
якось раніше і без Дії бізнес працював, і не тільки у нас.
більше того, бізнес перестав бути Двигуном прогресу, перейшовши в нішу споживання та збагачення. у нас це видко навіть неозброєнним Оком, тобто все йде по плану засновників Системи.
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05.11.2024 15:16 Відповісти
Запустіть краще мудилу гетьменцова кудись до дідька подалі...
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05.11.2024 15:48 Відповісти
Чекаємо на e-дебіл, цe-******* і хведорова на фобос.
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05.11.2024 15:56 Відповісти

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