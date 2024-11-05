Незаконно видобули вугілля на мільярд: Правоохоронці повідомили про підозри 10 учасникам організації

Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка впродовж 2021-2024 років незаконно видобувала та продавала кам’яне вугілля. Десятьом учасникам повідомили про підозри.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, зловмисники у вересні 2021 року, погрожуючи застосуванням фізичного насильства та підробивши офіційні документи, захопили територію однієї із шахт Донецької області.

"До банди входили фізично підготовлені громадяни, які відповідали за силове захоплення майнового комплексу та подальшу його охорону, а також люди, обізнані з видобутком вугілля і його реалізацією. Одним із активних учасників злочинної організації був голова селищної ради, на території якої вона діяла", - зазначається у повідомленні.

У прокуратурі стверджують, що підозрювані незаконно видобували кам’яне вугілля без спеціальних дозвільних документів та реалізовували товар через низку підприємств для населення та бюджетних організацій. За оцінками слідства, їх діяльність завдала державі понад мільярд гривень збитків.

У межах розслідування справи правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Києва, Київської, Дніпропетровської та Донецької областей за місцями проживання підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.

Під час них було вилучено понад 1,4 млн грн, засоби зв’язку, чорнову бухгалтерію, носії інформації, комп’ютерну техніку, сім транспортних засобів, та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність.

Зрештою, затримано організатора та вісім членів злочинної організації, ще один перебуває у розшуку. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Я повідомлялося, ексдиректорів "Волиньвугілля" підозрюють у незаконному видобуванні вугілля зі збитками на понад мільярд.