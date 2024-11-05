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Хабарі за закриття виконавчих проваджень: Екпосадовцю Мін’юсту повідомили про підозру

Екпосадовцю Мін'юсту повідомили про підозру в отриманні хабарів за закриття проваджень

Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому начальнику підрозділу одного з міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний разом зі своїм керівником – колишнім начальником міжрегіонального управління, якому було повідомлено про підозру раніше, – організували схему отримання неправомірної вигоди за закриття виконавчих проваджень.

Сума становила 70% від розміру платежу, який мав сплатити боржник.

Спільники отримували неправомірну вигоду не особисто, а через посередника – свого товариша, якому теж уже було повідомлено про підозру.

Після отримання неправомірних коштів провадження закривалося та знімався арешт з майна та банківських рахунків боржника без фактичної сплати необхідних платежів.

Таким чином службовці отримали близько 200 тис. грн неправомірної вигоди за закриття виконавчих проваджень.

Слідчі дії тривають. Наразі службовці, підозрювані у вчиненні злочину, звільнені з посад.

Експосадовцю Мін'юсту повідомили про підозру
Експосадовцю Мін'юсту повідомили про підозру
Експосадовцю Мін'юсту повідомили про підозру

На початку липня Служба безпеки викрила на корупції колишнього начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Відомство є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України.

Автор: 

хабар (517) Мін’юст (639) підозра (165) Офіс Генпрокурора (463)


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