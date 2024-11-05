Хабарі за закриття виконавчих проваджень: Екпосадовцю Мін’юсту повідомили про підозру
Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому начальнику підрозділу одного з міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний разом зі своїм керівником – колишнім начальником міжрегіонального управління, якому було повідомлено про підозру раніше, – організували схему отримання неправомірної вигоди за закриття виконавчих проваджень.
Сума становила 70% від розміру платежу, який мав сплатити боржник.
Спільники отримували неправомірну вигоду не особисто, а через посередника – свого товариша, якому теж уже було повідомлено про підозру.
Після отримання неправомірних коштів провадження закривалося та знімався арешт з майна та банківських рахунків боржника без фактичної сплати необхідних платежів.
Таким чином службовці отримали близько 200 тис. грн неправомірної вигоди за закриття виконавчих проваджень.
Слідчі дії тривають. Наразі службовці, підозрювані у вчиненні злочину, звільнені з посад.
На початку липня Служба безпеки викрила на корупції колишнього начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Відомство є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України.
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