Хабарі за закриття виконавчих проваджень: Екпосадовцю Мін’юсту повідомили про підозру

Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому начальнику підрозділу одного з міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний разом зі своїм керівником – колишнім начальником міжрегіонального управління, якому було повідомлено про підозру раніше, – організували схему отримання неправомірної вигоди за закриття виконавчих проваджень.

Сума становила 70% від розміру платежу, який мав сплатити боржник.

Спільники отримували неправомірну вигоду не особисто, а через посередника – свого товариша, якому теж уже було повідомлено про підозру.

Після отримання неправомірних коштів провадження закривалося та знімався арешт з майна та банківських рахунків боржника без фактичної сплати необхідних платежів.

Таким чином службовці отримали близько 200 тис. грн неправомірної вигоди за закриття виконавчих проваджень.

Слідчі дії тривають. Наразі службовці, підозрювані у вчиненні злочину, звільнені з посад.







На початку липня Служба безпеки викрила на корупції колишнього начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Відомство є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України.