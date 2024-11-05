Суд скасував заочний арешт екснардепа Крючкова у справі на 1,5 мільярда. Він виїхав з України і живе в Монако

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала заочний арешт колишнього народного депутата Дмитра Крючкова – обвинувачуваного у справі про заволодіння понад 1,5 мільярда гривень коштів державних компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

Таке рішення колегія судів Апеляційної палати ВАКС ухвалила 31 жовтня, передає "Слово і діло". Наразі у судовому реєстрі оприлюднена лише резолютивна частина рішення.

Як повідомлялося, 4 жовтня ВАКС заочно обрав Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але лише строком на 60 днів – до 2 грудня 2024 року. Хоча у такому випадку обчислення запобіжного заходу мало б починатися після затримання підозрюваного.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і сторона захисту подали апеляційні скарги на це рішення.

"Апеляційну скаргу прокурора САП задовольнити частково. Апеляційну скаргу захисника обвинуваченого (Крючкова, – ред.) задовольнити. Ухвалу Вищого антикорупційного суду від 4 жовтня 2024 року скасувати. Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора САП про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", – йдеться в рішенні Апеляційної палати ВАКС.

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Як повідомлялося, 4 жовтня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Дмитра Крючкова, який обвинувачується у справі щодо заволодіння понад 1,5 мільярда гривень коштів державних компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго". Суд також дозволив судити його заочно, а НАБУ оголосило Крючкова у розшук.

У травні цього року стало відомо, що колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, справу щодо якого наразі розглядає ВАКС, ще 15 лютого виїхав за кордон і вже майже пів року не повертається в Україну. У нього п'ятеро дітей, що дозволяє йому без перешкод залишати Україну. При цьому Крючков брав участь в судових засіданнях по відео, але в останні місяці почав їх ігнорувати, пояснюючи це необхідністю водити дітей до дитсадка.

Тоді прокурор просив суд обрати Крючкову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 151,4 млн грн, а також забрати в нього закордонні паспорти.

Сам Крючков проти задоволення клопотання заперечував. Він повідомив, що має право на постійне проживання в Монако. Розглянувши позиції сторін, колегія суддів відхилила клопотання прокуратури, на вбачаючи ризику переховування обвинуваченого від суду.

Справа "Енергомережі". У чому звинувачують Дмитра Крючкова?

САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова у двох кримінальних провадженнях, які перебувають на стадії судових дебатів. За кожним з обвинувачень йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зокрема, за версією слідства, у 2014-2015 роках службові особи ПрАТ "ХК "Енергомережа", головою правління якої був Крючков, завдали збитків майже на 350 млн грн держкомпанії "Запоріжжяобленерго", організувавши схему оплати електроенергії через компанію Крючкова.

Аналогічна справа стосується заволодінням коштами державного "Черкасиобленерго". Загальні збитки енергопостачальних компаній, за даними слідства, становлять понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано 315 млн гривень.

Нагадаємо, що Крючков вже тікав з України. Його затримали у Німеччині 14 липня 2018 року, але незабаром випустили під заставу. Згодом Крючков сам погодився на процедуру екстрадиції і повернувся в Україну напередодні обрання президентом Володимира Зеленського. Одразу після цього Солом’янський райсуд Києва дозволив йому вийти на свободу під заставу у розмірі 7 млн грн. Після цього заяви Крючкова стали підставою для відкриття кількох справ проти Петра Порошенка та його оточення.