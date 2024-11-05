Ексвласника "Дельта Банку" Лагуна оголосили у міжнародний розшук. Він живе у Відні і повертатися в Україну не планує

Колишнього власника ПАТ "Дельта Банк" Миколу Лагуна оголошено у міжнародний розшук у справі про ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст.212, 191 КК України).

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, у цій справі Лагуна звинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 33 млн грн у 2015 році.

Однак на підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

"У жовтні 2024 року судом задоволено клопотання прокурора та ексвласника банку оголошено у міжнародний розшук, а судове провадження зупинено. В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголошено в розшук", – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що "наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол".

Як Лагун виїхав з України та у чому його підозрюють?

Як повідомлялося, Лагун зміг виїхати з України завдяки рішенню Печерського районного суду Києва, ухваленому у листопаді 2021 року. Тоді суд вирішив, що Лагун нібито добросовісно виплачує багатомільярдну заборгованість перед державними банками, перераховуючи частину своєї офіційної зарплати, отриманої у пов'язаній з ним же компанії. У жовтні 2023 року Лагуна оголосили у розшук.

Сам Лагун у 2022 році розповідав у суді, що з травня 2022 року проживає у Відні і не планує виїжджати до України найближчим часом.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Миколі Лагуну про підозру у розтраті понад 1 млрд грн коштів "Дельта Банку". Однак Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про арешт Лагуна з альтернативою застави в 1 млрд грн, обравши для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Дельта Банк" було визнано неплатоспроможним 2 березня 2015 року, тоді ж до банку було введено тимчасову адміністрацію. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" Нацбанк ухвалив 2 жовтня 2015 року.

За оцінкою Фонду гарантування вкладів фізосіб, орієнтовні загальні втрати кредиторів внаслідок доведення до банкрутства "Дельта Банку" становлять понад 24,5 млрд грн. Фонд гарантування в судах намагається стягнути з Лагуна, а також інших колишніх посадовців фінустанови 22,86 млрд грн завданих збитків.

Найбільшими акціонерами "Дельта Банку" на початок 2015 року були Микола Лагун (70,61%), який також очолював наглядову раду банку, та Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів "Дельта Банк" посідав 4 місце (60,3 млрд грн) серед 158 банків, що діяли на той момент.

В Україні Миколі Лагуну належали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" та "Кредитпромбанк", а також білоруський "Дельта Банк". Усі вони у стані ліквідації, за винятком "Астра Банку", який був проданий Фондом гарантування вкладів.