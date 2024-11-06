У додатку "Київ Цифровий" з’явилася інформація про схеми руху маршруток і вартість проїзду в них

Із 4 листопада в міському застосунку "Київ Цифровий" з'явилася інформація про весь громадський транспорт столиці. Так, окрім автобусів, тролейбусів, трамваїв, метро та кільцевої електрички, користувачі тепер можуть знайти маршрутки – їхні схеми руху та вартість проїзду.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

"Додавши маршрутки до сервісу "Рух транспорту", ми відкриваємо ще більше можливостей для киян і гостей столиці, аби їхні щоденні поїздки були максимально комфортними", – сказав Оленич.

Оновлення дає змогу користувачам "Київ Цифровий" переглядати схеми руху маршруток, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду та отримувати інформацію про пересадки.

Однак наразі рух маршруток не відстежується, оскільки він може змінюватися залежно від обставин.

Також у сервісі "Рух транспорту" доступна інформація про інші види громадського транспорту.

Так, користувачі мають змогу відстежувати час прибуття автобусів, тролейбусів і трамваїв, бачити їхні бортові номери, а також швидко переходити до QR-квитків для оплати проїзду. Окрім цього, є можливість переглянути режим роботи й карту станцій метро, планувати маршрути кільцевою електричкою та фунікулером.

Сервіс "Рух транспорту" в додатку "Київ Цифровий" охоплює понад 3 200 зупинок, 330 маршрутів та 72 станції метро й кільцевої електрички.

Як повідомлялося, в травні цього року в Києві почали тестувати систему безконтактної оплати проїзду в маршрутках, першою така система з'явилася на маршруті 444 сполученням ст. м. "Виставковий центр" вул. Метрологічна.